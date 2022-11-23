Угроза ракетных обстрелов. В Киевской области призвали не игнорировать тревогу

В Киевской области призвали не игнорировать воздушную тревогу. В настоящее время существует угроза ракетных обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

Глава ОВА призвал горожан находиться в укрытиях или безопасных местах.

"Киевская область! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Есть угроза ракетных обстрелов области", - пишет Кулаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в настоящее время по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают о ракетной опасности.

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