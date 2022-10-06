Загроза ракетних ударів по Україні з Білорусі збережеться до кінця року: ЗМІ дізналися деталі

За даними моніторингової групи, обмеження польотів продовжили для всіх типів повітряних суден з 6 жовтня 2022 року до 1 січня 2023 року. Такі норми не поширюються на авіацію ЗС Білорусі та Держприкордонкомітету РБ.

Зона обмеження польотів над Білоруссю (t.me/Hajun_BY)

Варто зауважити, що Білорусь закрила своє небо на півдні ще 24 лютого - у день повномасштабного вторгнення російських військ до України. Саме з південних областей РБ росіяни запускають ракети по українським територіям. З початку війни по Україні звідти було запущено щонайменше 717 ракет.

"Таким чином загроза ракетного обстрілу території України з повітряного простору Білорусі зберігається як мінімум до кінця 2022 року", - зазначили в моніторинговій групі.