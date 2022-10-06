Угроза ракетных ударов по Украине с Беларуси сохранится до конца года: СМИ узнали детали

По данным мониторинговой группы, ограничение полетов продлили для всех типов воздушных судов с 6 октября 2022 года по 1 января 2023 года. Такие нормы не распространяются на авиацию ВС Беларуси и Госпогранкомитета РБ.

Зона ограничения полетов над Беларусью (t.me/Hajun_BY)

Стоит заметить, что Беларусь закрыла свое небо на юге еще 24 февраля - в день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Именно с южный областей РБ россияне запускают ракеты по украинским территориям. С начала войны по Украине оттуда было запущено по меньшей мере 717 ракет.

"Таким образом, угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства Беларуси сохраняется как минимум до конца 2022 года", - отметили в мониторинговой группе.