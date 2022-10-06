ua ru
Чт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські літаки вперше з кінця серпня обстріляли Україну з неба Білорусі

Новость на русском →
Київ, Четвер 06 жовтня 2022 15:18
Російські літаки вперше з кінця серпня обстріляли Україну з неба Білорусі Фото: російські літаки вперше з кінця серпня обстріляли Україну з неба Білорусі (russianplanes.net)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 9 жовтня чотири літаки стратегічної авіації Росії вдарили по Україні з повітряного простору Білорусі. Вперше із серпня армія РФ застосувала авіацію з цього напряму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника голови Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова на брифінгу.

"Сьогодні вранці чотири літаки Ту-22М3 стратегічної авіації країни-агресора з повітряного простору Білорусі завдали удару по території України. Попереднє застосування авіації в цьому напрямку було 28 серпня", - розповів він.

Куди саме було завдано удару, Громов не уточнив, але, швидше за все, йдеться про сьогоднішні обстріли Хмельницької області.

Нагадаємо, вранці 6 жовтня російська армія завдала удару по території Хмельницької області. Вибухи пролунали близько 6:00 у Шепетівському районі. Одна з ракет упала поряд з інфраструктурним об'єктом, інша - на пустирі. Зафіксовано невеликі ушкодження будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Росавиация ракетный удар
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 330 окупантів: названо нові втрати Росії
ЗСУ ліквідували ще 330 окупантів: названо нові втрати Росії
DAILY
Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя