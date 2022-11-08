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Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі: в ОК "Південь" уточнили інформацію

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Вівторок 08 листопада 2022 02:45
Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі: в ОК "Південь" уточнили інформацію Фото: Росія тримає у Чорному морі 8 крилатих ракет "Калібр" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі ввечері 7 листопада перебувало одне російське судно-носій "Калібрів". Згодом окупанти, ймовірно, зняли його з бойового чергування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Одеської ОВА Сергія Братчука в ефірі телемарафону.

"На вечір з'явився надводний корабель з "Калібрами", 8 ракет готові до застосування", - вказав посадовець.

Братчук зазначив, що ворог змінює своє угрупування, але сьогодні воно набагато менше, ніж тиждень-два тому.

Оновлено (03:07)

В Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що у Чорному морі на чергуванні перебуває 7 кораблів флоту противника. Судна маневрують біля узбережжя Криму.

"Серед них 1 ВДК, а ось ракетоносіїв знов не виявлено", - поінформували військові.

Водночас в ОК "Південь" підкреслили, що загрози та ризики залишаються актуальними, як і заходи безпеки.

"Будьте свідомими й пильними, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритмів дій, ретельно перевіряйте дані, не поширюйте заборонене і не перевірене", - підсумували наші воїни.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що ЗСУ а багатьох ділянках фронту перебувають у стані активної оборони і навіть у такій ситуації на низці напрямків відтісняють російських окупантів.

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