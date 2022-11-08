Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море: в ОК "Юг" уточнили информацию
В Черном море сейчас находится одно российское судно-носитель "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 8 крылатыми ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в эфире телемарафона.
"На вечер появился надводный корабль с "Калибрами", 8 ракет готовы к применению", - сказал чиновник.
Братчук отметил, что враг меняет свою группировку, но сегодня она гораздо меньше, чем неделю-две назад.
"Однако угроза ракетных ударов остается", - добавил спикер ОВА.
Обновлено (03:07)
В Оперативном командовании "Юг" рассказали, что в Черном море на дежурстве находятся 7 кораблей флота противника. Суда маневрируют у побережья Крыма.
"Среди них 1 ВДК, а вот ракетоносителей снова не обнаружено", - проинформировали военные.
В то же время в ОК "Юг" подчеркнули, что угрозы и риски остаются актуальными, как и меры безопасности.
"Будьте сознательными и бдительными, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, соблюдайте алгоритмы действий, тщательно проверяйте данные, не распространяйте запрещенное и не проверенное", - подытожили наши воины.
Напомним, Зеленский рассказал, что ВСУ на многих участках фронта находятся в состоянии активной обороны и даже в такой ситуации на ряде направлений оттесняют российских оккупантов.
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