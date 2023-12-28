Загроза ракетних ударів із Білорусі по Україні до кінця березня, - "Гаюн"

"Дію зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включно з БПЛА) на висотах 0-19 800 метрів на півдні Білорусі подовжено згідно з NOTAMN O0839/23 з 00 годин 1 січня до 23:59 31 березня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Фото: Зона обмеження для польотів (t.me/Hajun_BY)

Зазначається, що це обмеження не поширюється на авіацію ВПС Білорусі та Державного прикордонного комітету Білорусі, а також на авіацію МНС РБ, яка використовується під час гасіння пожеж і здійснює санітарні рейси. Територія зони обмеження не змінилася.

Скільки ракет випустили по Україні з території Білорусі

Заборона на польоти над південною частиною Білорусі була введена 24 лютого 2022 року з початком російського вторгнення в Україну. Саме з півдня Білорусі й відбуваються запуски ракет по території України та їхній транзитний проліт із Росії (зокрема безпілотників).

Від початку війни з території Білорусі по українських містах було запущено щонайменше 721 ракету. Останній ракетний запуск по території України з повітряного простору Білорусі було зафіксовано 6 жовтня 2022 року.

Таким чином, загроза ракетних обстрілів території України з повітряного простору Білорусі зберігається щонайменше до кінця березня 2024 року.

Лукашенко - союзник Путіна

Самопроголошений президент Білорусі є союзником глави Кремля Володимира Путіна з початку війни. Він надає російським солдатам свою територію для навчань. Також моніторингові канали писали, що РФ одержувала від Білорусі боєприпаси.

У серпні Лукашенко розповів про вторгнення російських військ в Україну з території його країни. При цьому диктатор нафантазував, що причину, чому росіяни почали своє з вторгнення з північного напрямку в районі Чорнобильського регіону, нібито треба питати у президента України Володимира Зеленського.

Більш детально про те, як Лукашенко допомагає Росії у війні проти України, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.