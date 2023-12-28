Угроза ракетных ударов из Беларуси по Украине до конца марта, - "Гаюн"

Угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохранится еще на три месяца. В частности, до 31 марта 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
"Действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах 0-19 800 метров на юге Беларуси продлено согласно NOTAMN O0839/23 с 00 часов 1 января до 23:59 31 марта 2024 года", - говорится в сообщении.
Фото: Зона ограничения для полетов (t.me/Hajun_BY)
Отмечается, что это ограничение не распространяется на авиацию ВВС Беларуси и Государственного пограничного комитета Беларуси, а также на авиацию МЧС РБ, которая используется при тушении пожаров и осуществляет санитарные рейсы. Территория зоны ограничения не изменилась.
Запрет на полеты над южной частью Беларуси был введен 24 февраля 2022 года с началом российского вторжения в Украину. Именно с юга Беларуси и происходят запуски ракет по территории Украины и их транзитный пролет из России (в частности беспилотников).
С начала войны с территории Беларуси по украинским городам было запущено не менее 721 ракету. Последний ракетный запуск по территории Украины из воздушного пространства Беларуси был зафиксирован 6 октября 2022 года.
Таким образом, угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства Беларуси сохраняется как минимум до конца марта 2024 года.
Самопровозглашенный президент Беларуси является союзником главы Кремля Владимира Путина с начала войны. Он предоставляет российским солдатам свою территорию для учений. Также мониторинговые каналы писали, что РФ получала от Беларуси боеприпасы.
В августе Лукашенко рассказал о вторжении российских войск в Украину с территории его страны. При этом диктатор нафантазировал, что причину, по которой россияне начали свое с вторжения с северного направления в районе Чернобыльского региона, якобы нужно спрашивать у президента Украины Владимира Зеленского.
Более подробно о том, как Лукашенко помогает России в войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.
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