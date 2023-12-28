Угроза ракетных ударов из Беларуси по Украине до конца марта, - "Гаюн"

"Действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах 0-19 800 метров на юге Беларуси продлено согласно NOTAMN O0839/23 с 00 часов 1 января до 23:59 31 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Фото: Зона ограничения для полетов (t.me/Hajun_BY)

Отмечается, что это ограничение не распространяется на авиацию ВВС Беларуси и Государственного пограничного комитета Беларуси, а также на авиацию МЧС РБ, которая используется при тушении пожаров и осуществляет санитарные рейсы. Территория зоны ограничения не изменилась.

Сколько ракет выпустили по Украине с территории Беларуси

Запрет на полеты над южной частью Беларуси был введен 24 февраля 2022 года с началом российского вторжения в Украину. Именно с юга Беларуси и происходят запуски ракет по территории Украины и их транзитный пролет из России (в частности беспилотников).

С начала войны с территории Беларуси по украинским городам было запущено не менее 721 ракету. Последний ракетный запуск по территории Украины из воздушного пространства Беларуси был зафиксирован 6 октября 2022 года.

Таким образом, угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства Беларуси сохраняется как минимум до конца марта 2024 года.

Лукашенко - союзник Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси является союзником главы Кремля Владимира Путина с начала войны. Он предоставляет российским солдатам свою территорию для учений. Также мониторинговые каналы писали, что РФ получала от Беларуси боеприпасы.

В августе Лукашенко рассказал о вторжении российских войск в Украину с территории его страны. При этом диктатор нафантазировал, что причину, по которой россияне начали свое с вторжения с северного направления в районе Чернобыльского региона, якобы нужно спрашивать у президента Украины Владимира Зеленского.

Более подробно о том, как Лукашенко помогает России в войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.