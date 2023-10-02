Загроза ракетних ударів із Білорусі по Україні збережеться до кінця року, - "Гаюн"

Загроза ракетних обстрілів України з боку Білорусі збережеться ще на три місяці. Зокрема, до 31 грудня 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
"Дію зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включно з БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі продовжено згідно з NOTAMN O0618/23 з 1 жовтня до 23:59 31 грудня 2023 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це обмеження не поширюється на авіацію ВПС Білорусі та Держприкордонкомітету Білорусі, а також на авіацію МНС РБ, яка використовується під час гасіння пожеж. Територія зони обмеження не змінилася.
Заборона на польоти над південною частиною Білорусі була введена 24 лютого 2022 року з початком російського вторгнення в Україну. Саме з півдня Білорусі й відбуваються запуски ракет по території України.
Від початку війни з території Білорусі та через територію Білорусі по українських містах було запущено щонайменше 721 ракету.
Останній ракетний запуск по території України з повітряного простору Білорусі був зафіксований 6 жовтня 2022 року.
Самопроголошений президент Білорусі є союзником глави Кремля Володимира Путіна з початку війни. Він надає російським солдатам свою територію для навчань. Також моніторингові канали писали, що РФ одержувала від Білорусі боєприпаси.
У серпні Лукашенко розповів про вторгнення російських військ в Україну з території його країни. При цьому диктатор нафантазував, що причину, чому росіяни почали своє з вторгнення з північного напрямку в районі Чорнобильського регіону, нібито треба питати у президента України Володимира Зеленського.
Більш детально про те, як Лукашенко допомагає Росії у війні проти України, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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