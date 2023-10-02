Угроза ракетных ударов из Беларуси по Украине сохранится до конца года, - "Гаюн"

Угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохранится еще на три месяца. В частности, до 31 декабря 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
"Действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси продлено согласно NOTAMN O0618/23 с 1 октября до 23:59 31 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это ограничение не распространяется на авиацию ВВС Беларуси и Госпогранкомитета Беларуси, а также на авиацию МЧС РБ, которая используется при тушении пожаров. Территория зоны ограничения не изменилась.
Запрет на полеты над южной частью Беларуси был введен 24 февраля 2022 года с началом российского вторжения в Украину. Именно с юга Беларуси и происходят запуски ракет по территории Украины.
С начала войны с территории Беларуси и через территорию Беларуси по украинским городам было запущено не менее 721 ракету.
Последний ракетный запуск по территории Украины из воздушного пространства Беларуси был зафиксирован 6 октября 2022 года.
Самопровозглашенный президент Беларуси является союзником главы Кремля Владимира Путина с начала войны. Он предоставляет русским солдатам свою территорию для учений. Также мониторинговые каналы писали, что РФ получала от Беларуси боеприпасы.
В августе Лукашенко рассказал о вторжении российских войск в Украину с территории его страны. При этом диктатор нафантазировал, что причину, по которой россияне начали свое с вторжения с северного направления в районе Чернобыльского региона, якобы нужно спрашивать у президента Украины Владимира Зеленского.
Более подробно о том, как Лукашенко помогает России в войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.
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