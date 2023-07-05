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Загроза ракет. Низку областей України знову накрила повітряна тривога

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Київ, Середа 05 липня 2023 14:02
Загроза ракет. Низку областей України знову накрила повітряна тривога Фото: в ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для сходу та півдня (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Повітряна тривога в Україні вдруге за день накриває південні та східні області. Тим часом Повітряні сили попереджають про імовірну загрозу пусків крилатих ракет ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

Що відомо про загрозу

За інформацією Повітряних сил, імовірні пуски окупантами крилатих ракет стратегічним бомбардувальником Ту-160 з акваторії Каспійського моря.

"Схід, південь - ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - зазначають військові.

Станом на 14:02 мапа повітряних тривог виглядає так:

Загроза ракет. Низку областей України знову накрила повітряна тривога

Ситуація по регіонах

Своєю чергою очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін закликав не ігнорувати тривогу.

"Не ігноруйте повітряну тривогу! Пройдіть в укриття! Віримо в ЗСУ!" - написав він.

Про ймовірний авіаційний обстріл Берислава та громади (Херсонська область) тим часом повідомив керівник РВА Володимир Літвінов. Він закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

Згодом місцеві Telegram-канали повідомили про вибухи у Херсоні.

Відбій ракетної небезпеки по областях

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Загроза ракет. Низку областей України знову накрила повітряна тривога

Повітряна тривога вже оголошувалась через загрозу пусків з Ту-160

Нагадаємо, що сьогодні вранці в східних та південних регіонах вже лунав сигнал повітряної тривоги. Її також оголошували через можливу загрозу пусків крилатих ракет росіянами зі стратегічного бомбардувальника Ту-160.

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