Повітряні сили попереджають про імовірні пуски ракет: де оголосили тривогу
У Повітряних силах ЗСУ попередили про імовірні пуски ворогом крилатих ракет. Однак наразі ця інформація про запуски ще перевіряється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.
"Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічним бомбардувальником Ту-160 з акваторії Каспійського моря", - йдеться в повідомленні.
Там зазначили, якщо пуски реальні, орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних та східних областях о 10:50.
Згодом у Повітряних силах попередили про ракетну загрозу для Полтавської та Сумської області.
Південь - ракетна загроза
Як інформують в Повітряних силах, наразі є ракетна небезпека для південних регіонів.
"Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр". Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - додають в повідомленні.
Станом на 10:49 мапа повітряних тривог виглядає так:
Обстріли України
Нагадаємо, як раніше зазначив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, Росія не планує припиняти обстріли України ракетами та дронами-камікадзе.
Також, за його словами, відсутність обстрілів Києва останніми днями навряд чи варто розглядати як зменшення атак на столицю.
Додамо, що цієї ночі наші сили ППО збили три дрони-камікадзе. По одному у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.
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