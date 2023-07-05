Повітряні сили попереджають про імовірні пуски ракет: де оголосили тривогу

У Повітряних силах ЗСУ попередили про імовірні пуски ворогом крилатих ракет. Однак наразі ця інформація про запуски ще перевіряється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічним бомбардувальником Ту-160 з акваторії Каспійського моря", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, якщо пуски реальні, орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних та східних областях о 10:50.

Згодом у Повітряних силах попередили про ракетну загрозу для Полтавської та Сумської області.

Південь - ракетна загроза

Як інформують в Повітряних силах, наразі є ракетна небезпека для південних регіонів.

"Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр". Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - додають в повідомленні.

Станом на 10:49 мапа повітряних тривог виглядає так:

Обстріли України

Нагадаємо, як раніше зазначив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, Росія не планує припиняти обстріли України ракетами та дронами-камікадзе.

Також, за його словами, відсутність обстрілів Києва останніми днями навряд чи варто розглядати як зменшення атак на столицю.

Додамо, що цієї ночі наші сили ППО збили три дрони-камікадзе. По одному у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

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