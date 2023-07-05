Угроза ракет. Ряд областей Украины снова накрыла воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине второй раз за день накрывает южные и восточные области. Между тем, Воздушные силы предупреждают о вероятной угрозе пусков крылатых ракет врагом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.
Что известно об угрозе
По информации Воздушных сил, вероятны пуски оккупантами крылатых ракет стратегическим бомбардировщиком Ту-160 с акватории Каспийского моря.
"Восток, юг - ракетная опасность! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - отмечают военные.
По состоянию на 14:02, карта воздушных тревог выглядит так:
Ситуация по регионам
В свою очередь глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин призвал не игнорировать тревогу.
"Не игнорируйте воздушную тревогу! Пройдите в укрытие! Верим в ВСУ!" - написал он.
О вероятном авиационном обстреле Берислава и общины (Херсонская область) тем временем сообщил руководитель РВА Владимир Литвинов. Он призвал местных жителей находиться в укрытиях.
Впоследствии местные Telegram-каналы сообщили о взрывах в Херсоне.
Отбой ракетной опасности по областям
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Воздушная тревога уже объявлялась из-за угрозы пусков с Ту-160
Напомним, что сегодня утром в восточных и южных регионах уже раздавался сигнал воздушной тревоги. Ее также объявляли из-за возможной угрозы пусков крылатых ракет россиянами со стратегического бомбардировщика Ту-160.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.