Загроза ракет і дронів. У Києві та низці областей України оголошені повітряні тривоги

Сигнали про загрозу ворожих атак із повітря зазвучали спочатку у Запорізькій та Дніпропетровській областях. У цих регіонах, як розповіли військові, є небезпека застосування РФ ударних БПЛА.

Через деякий час тривоги розширилися й інші регіони. Так, сигнали залунали у Миколаївській та Одеській областях. Тут уже йдеться про ракетну небезпеку.

"Південь - ракетна небезпека! Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр"", - йдеться в оголошенні ПС.

Також військові закликають жителів зазначених областей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Тривоги розширилися

Незабаром тривогу також було оголошено у Кіровоградській області.

У місцевих пабліках та соцмережах почали з'являтися повідомлення про роботу протиповітряної оборони по цілях противника. Громадян просять дотримуватись правил "двох стін", залишатися в укриттях, а також не знімати та не викладати в інтернет роботу ППО.

У Повітряних силах згодом попередили про ракетну небезпеку у Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях.

Тривога у Києві та області

Також сигнали про повітряну тривогу залунали й у столиці, а також у Київській області. У Київській МВА та ОВА закликають громадян терміново вирушати в укриття.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак також закликає не ігнорувати повітряні тривоги.

Начальник КМВА Сергій Попко попереджає про ракетну небезпеку для столиці.

"Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр". Прямуйте до укриття!" - повідомляє він.

Також у ПС попередили, що у Києві та області можлива робота ППО по ворожих повітряних цілях.

Керівник ОП Андрій Єрмак закликає не знімати роботу протиповітряної оборони.

Тривоги на півночі, сході та у центрі

У Повітряних силах пізніше попередили про ракетну небезпеку в Черкаській, Полтавській, Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській областях.

Крім того, у Харківській області є ракетна небезпека та загроза застосування ворогом ударних БпЛА, у Сумській - загроза дронів, інформують військові.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 6 липня

Тривоги на заході країни

Повітряні тривоги оголошені також і в західних областях. Так, сигнали залунали у Волинській, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Львівській, Тернопільській та Рівненській областях.

"Захід - ракетна небезпека!" - попереджають в Повітряних силах.

Повітряні атаки РФ по Україні

РФ активізувала та частувала свої повітряні атаки по містах України із застосуванням ударних дронів типу "Шахед" та ракет різних типів.

Як зазначив нещодавно представник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, РФ не планує припиняти обстріли України ракетами та дронами-камікадзе.

Також, за його словами, відсутність обстрілів Києва останніми днями навряд чи варто розглядати як зменшення атак на столицю.

Додамо, що минулої ночі наші сили ППО збили три дрони-камікадзе. По одному у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Також повідомлялося, що в Дніпрі 5 липня ввечері місцеві жителі почули вибух під час повітряної тривоги.