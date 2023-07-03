Чи варто чекати нових атак на Київ? Ігнат розповів про тактику масованих обстрілів України

Росія не планує припиняти обстріли України з використанням ракет та дронів-камікадзе. Відсутність обстрілів Києва останніми днями навряд чи варто розглядаит як зменшення атак на столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

Так, за його словами, противник не відмовляється від терористичного методу війни.

"Зокрема, балістичними ракетами, маю на увазі С-300, б'є. Ну і БПЛА будуть надалі застосовувати. На це є багато причин чому вони це роблять", - зазначив він.

Атаки на Київ

Ігнат зазначив, що відсутність обстрілів столиці останніми днями не свідчить про зменшення атак.

"Бувають дні коли більше (обстрілів - ред.), але коли менше. Якщо ми вже три дні не бачили обстрілів це не значить, що треба розслаблятися і вони зменшилися. Ну от ворог вирішив собі таким чином спланувати. Може, ведуть якусь підготовку. Може, десь на інших напрямках переорієнтовують свої сили", - зазначив він.

Чому ворог б'є вночі

Як зазначив Ігнат, щоб зрозуміти тактику ворожих обстрілів варто подивитися статистику - більшість ударів завдаються вночі, оскільки це ускладнює роботу ППО.

"А я нагадаю, що це не лише зенітні ракетні комплекси, це і мобільні вогневі групи і винищувальна авіація. Це теж частина ППО, яка з повітря знищує ракети і "Шахеди". Тому противник частіше всього по ночах завдає ударів, але інколи робить це і вдень, щоб було складніше знищувати повітряні цілі. Не мати до них візуальної прив'язки", - пояснив речник.

Нічний обстріл України дронами 3 липня

Російські окупанти цієї ночі знову атакували Україну, використавши дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях країни було оголошено повітряні тривоги. Сили ППО працювали в Кіровоградській та Хмельницькій, а також у Миколаївській та Дніпропетровській областях. Пізніше в Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ППО збила 13 дронів-камікадзе типу "Шахед".

Атака на Київ 16 червня

Востаннє РФ атакувала Київ 16 червня. Так, ближче до полудня стало відомо, що Росія запустила ракети "Калібр" з Чорного моря. На підступах до Києва та в області працювала ППО, вибухи сталися у Подільському районі столиці. У Повітряних силах попередили про використання РФ балістики під час атаки. При цьому цього дня сили ППО збили 12 ракет - 6 "Калібрів" та 6 "Кинджалів". Також ППО "приземлила" два БПЛА.