У Дніпрі пролунав вибух під час повітряної тривоги

У Дніпрі сьогодні, 5 липня, увечері місцеві жителі почули вибух під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Офіційні джерела поки що не підтвердили вибух і не називали жодних причин інциденту.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

При цьому у Повітряних силах попереджали, що у Дніпропетровській області існує загроза застосування росіянами ударних дронів.

Жителям міста необхідно залишатися в укриттях, оскільки в регіоні все ще діє повітряна тривога.

Обстріли Дніпра

Нагадаємо, російські окупанти вже неодноразово атакували Дніпро за допомогою своїх ракет та ударних дронів.

Одна з останніх таких атак - ракетний удар 26 травня. Тоді від обстрілу окупантів були пошкоджені медзаклад, ветеринарна клініка та багатоповерхівки.

Внаслідок удару росіян десятки мирних жителів постраждали, також були загиблі.