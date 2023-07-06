Угроза ракет и дронов. В ряде областей Украины объявлены воздушные тревоги

Сигналы об угрозе вражеских атак с воздуха зазвучали сначала в Запорожской и Днепропетровской областях. В этих регионах, как рассказали военные, есть опасность применения РФ ударных БПЛА.

Через некоторое время тревоги расширились и на другие регионы. Так, сигналы зазвучали в Николаевской и Одесской областях. Тут уже речь идет о ракетной опасности.

"Юг - ракетная опасность! Вероятны пуски крылатых ракет "Калибр"", - говорится в объявлении ВС.

Также военные призывают жителей указанных областей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Тревоги расширились

Вскоре тревога также была объявлена в Кировоградской области.

В местных пабликах и соцсетях стали появляться сообщения о работе противовоздушной обороны по целям противника. Граждан просят соблюдать правило "двух стен", оставаться в укрытиях, а также не снимать и не выкладывать в интернет работу ПВО.

В Воздушных силах впоследствии предупредили о ракетной опасности в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях.

Тревога в Киеве и области

Также сигналы о воздушной тревоге зазвучали и в столице, а также в Киевской области. В Киевской ГВА и ОВА призывают граждан срочно отправляться в укрытия.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также призывает не игнорировать воздушные тревоги.

Начальник КМВА Сергей Попко предупреждает о ракетной опасности для столицы.

"Вероятные пуски крылатых ракет "Калибр". Следуйте к укрытию!" - сообщает он.

Тревоги на севере, востоке и в центре

В Воздушных силах позже предупредили о ракетной опасности в Черкасской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Сумской, Кировоградской областях.

Кроме того, в Харьковской области есть ракетная опасность и угроза применения врагом ударных БПЛА, информируют военные.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 6 июля

Воздушные атаки РФ по Украине

РФ активизировала и участила свои воздушные атаки по городам Украины с применением ударных дронов типа "Шахед" и ракет различных типов.

Как отметил недавно представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, РФ не планирует прекращать обстрелы Украины ракетами и дронами-камикадзе.

Также, по его словам, отсутствие обстрелов Киева в последние дни вряд ли следует рассматривать как уменьшение атак на столицу.

Добавим, что прошлой ночью наши силы ПВО сбили три дрона-камикадзе. По одному в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Также сообщалось, что в Днепре 5 июля вечером местные жители услышали взрыв во время воздушной тревоги.