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Росія атакувала будинок у Куп'янську. Є загиблий та поранений

Понеділок 22 січня 2024 17:21
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Росія атакувала будинок у Куп'янську. Є загиблий та поранений Фото: Росія атакувала будинок у Куп'янську 22 січня (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Наталія Кава

Російські війська обстріляли місто Куп'янськ Харківської області ввечері понеділка, 22 січня. Загинув чоловік.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram написав голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"На жаль, одна людина загинула, дані встановлюються. Також на цю хвилину відомо про постраждалого 66-річного чоловіка", - написав він.

За його даними, внаслідок обстрілу спалахнув цивільний автомобіль. Також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та приміщення магазину. На місці працюють рятувальні служби, які ліквідовують наслідки.

Оновлено о 18:00.

За даними ДСНС, Росія завдала удару по місту близько 16:00. Снаряди росіян влучили у житлову забудову на околиці міста.

Внаслідок вибухів зайнявся легковий автомобіль, пошкоджені житлові будинки і торговельний заклад. Водій машини загинув на місці. Ще один чоловік отримав поранення.

Фото: Росія атакувала будинок у Куп'янську 22 січня (t.me/DSNS_Kharkiv)

До ліквідації наслідків російського терору були залучені 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС

Обстріли Куп'янська

Куп'янськ та район Харківської області розташовані на лінії фронту, де ситуація на Лімано-Куп'янському напрямі останніми тижнями стала досить напруженою. Незважаючи на те, що Куп'янськ було звільнено від окупантів у вересні 2022 року, місто постійно обстрілюється.

Наприклад, 18 січня росіяни атакували багатоповерхівку у Куп'янську. Жінка загинула, двох чоловіків було поранено. Також РФ ударила по Куп'янську 20 січня. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок. На даху знайшли снаряд, який не здетонував. Обійшлося без постраждалих.

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