Загроза для портів. Навіщо Росія вдарила по Ізмаїлу і хто може зупинити атаки на зерно

Росія вночі атакувала південь Одеської області дронами "Шахед". Цього разу ворог поцілив по головному внутрішньому порту України в Ізмаїлі через річку Дунай, через що були знищені десятки тисяч тонн зерна та призвело до стрибка цін на продовольство у світі.

Чому цього разу Росія обрала за ціль Ізмаїл, чи очікувати повторних атак та як зупинити "зернову війну" країни-агресора - РБК-Україна пояснив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Атака на Одещину. Ціль - порт Ізмаїл

Російська армія цієї ночі вдалася до чергової масованої атаки по Україні. Ворог застосував дрони "Шахед" і у своїй звичній манері знову атакував портову інфраструктуру України. Ця "зернова війна" росіян продовжується активно з того моменту, коли Москва вирішила вийти із Чорноморської ініціативи.

Тож цього разу Одеська область знову пережила черговий терор окупантів. Ворог завдав ударів по складах та елеваторам з зерном у регіоні. Найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Він використовується як один з альтернативних шляхів для експорту українського збіжжя.

"Пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль. Найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї", - написав віце-прем'єр України Олександр Курбаков, коментуючи нову атаку РФ.

Фото: нічною атакою на Ізмаїл російські окупанти знищили 40 тисяч тонн зерна (facebook.com/oleksandr.kubrakov)

Щобільше, як написало видання Reuters, нічна атака росіян на порт Ізмаїла призвела до стрибка цін на продовольство. Так, ціни на пшеницю на Чиказький біржі після атаки підскочили на 5% та згодом зросли ще на 1,2% - до 6,60 доларів за бушель.

Також агентство, посилаючись на "джерело в промисловості" повідомило, в порт Ізмаїл був основною ціллю атаки і рівень завдання йому шкоди є "серйозним".

Яка мета ворога?

За словами експерта, подібні атаки росіян слід розцінювати як те, що ворог зараз фактично хоче знищити наші економічні інфраструктурні спроможності, які використовуються на півдні нашими портами, зокрема в рамках "зернової угоди" і не лише.

"Як відомо, Україна не вийшла із "зернової угоди" і віддана тим принципам і зобов'язанням, які були взяті. Тому намагається знайти шляхи як навіть в умовах атак по портовій інфраструктурі забезпечити експорт зерна. Росія ж своєю чергою хочу блокувати всі ці спроби", - каже Мусієнко.

Вочевидь Кремль бачить, що Україна розглядає можливі альтернативні варіанти експорту продовольства через дунайські порти, які не стосуються "зернової угоди" і працювали й до узгодження Чорноморської ініціативи. І якщо раніше не так масштабно, то зараз цими шляхами Україна намагається якомога більше експортувати збіжжя.

"І це природно. Оскільки варіантів не так багато, якщо ми говоримо про судноплавство зараз. І відповідно тому росіяни вирішили знищити все, аби продемонструвати, що все одно "зернова угода" діяти не буде і вони зроблять усе, аби Україна не могла виконувати свої зобов'язання в рамках цих домовленостей. І плюс ці атаки здійснюються для того, аби спричинити нам економічні збитки", - пояснює співрозмовник.

Тобто Росія хоче продемонструвати, що без неї виконувати будь-які угоди й забезпечити нормальне судноплавство в Чорному морі нібито неможливо.

Повідомлення про "прорив суден" до портів Одещини могли спровокувати росіян

Що цікаво, ще вчора мережею та ЗМІ поширилися повідомлення, що нібито три іноземні судна проігнорували "блокаду" Росії та зайшли в український порт під наглядом літаків НАТО.

Мова йшла про три вантажні судна, що належать грецькій, ізраїльській та турецько-грузинській компаніям. Вони нібито 30 липня прибули до одного з українських зернових терміналів в Ізмаїльському порту в дельті Дунаю. Їх в мережі назвали "першими іноземними суднами, які прибули до українських портів після виходу Росії із "зернової угоди".

Згодом цю інформацію спростували ЗМІ, наголошуючи, що дунайські порти не включені до "зернової угоди", а значить "ніякого прориву російської блокади і бути не могло".

Разом з тим речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що саме така інформація могла спровокувати ворога на атаку, що сталася цієї ночі. За її словами, створена "штучна бомба" спрацювала проти дунайських портів.

"Те, що стосувалося тих суден, навколо яких створили інформаційний ажіотаж, зокрема, в непрямий спосіб спровокувало й ту саму атаку, яка сьогодні відбулася. Привертання такої уваги, використання інформації в гібридній війні призводить якраз до посилення агресії. Тут треба бути дуже обережними", - сказала Гуменюк.

Вона пояснила, що прориву блокади як такої не було, оскільки судна йшли рекомендованим курсом, використовуючи територіальні води інших держав і поза межами того району, який проголошений закритим.

Своєю чергою експерт Мусієнко також не виключив, що інформація про "прорив" трьох кораблів та активізація атак можуть бути пов'язані.

Ризики повторних атак на зерно високі

На думку співрозмовника, ризики, що атаки на портову інфраструктуру продовжаться дуже великі. Як мінімум до зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та російського диктатора Володимира та Путіна й Ердогана. Як сьогодні було домовлено між сторонами, глава Кремля все ж збирається відвідати Туреччину.

"Тож поки не буде ясності після зустрічі Путіна і Ердогана я не думаю, що можна говорити про зменшення обсягів атак", - зауважив Мусієнко.

Що робити Україні в цій ситуації

Як акцентував експерт, для того, аби в умовах терору росіян зберегти експорт продовольства, Україні треба посилювати ППО.

"Збільшити кількість засобів ППО - це єдина опція яка на сьогодні є, і яка може в цій ситуації давати можливості експортувати продовольство, якщо ми говоримо про порти", - каже Мусієнко.

Крім того, необхідно шукати альтернативні шляхи на скільки це можливо, що і продовжує робити український уряд, додав співрозмовник.

Нагадаємо, що після атак ракетами та дронами по Одесі та портів на Чорноморському узбережжі росіяни взялися за терор портів на Дунаї. Лише нещодавно, 24 липня країна-окупант ударила по порту Рені. Тоді через удар БПЛА було зруйновано три склади із зерном. Крім того, постраждали семеро осіб (працівники порту). Детальніше про цю атаку дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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