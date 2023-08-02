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Пшениця різко подорожчала після нового обстрілу Росією порту в Одеській області

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Україна, Середа 02 серпня 2023 10:56
Пшениця різко подорожчала після нового обстрілу Росією порту в Одеській області Фото: Обстріл порту на Одещині викликав зростання цін на пшеницю (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Пшениця та кукурудза на світових ринках різко подорожчали після того, як внаслідок удару російського безпілотника було пошкоджено портову споруду в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго підскочили на 4,9% - до 6,84 долара за бушель. Кукурудза подорожчала на 3,2%.

Пшениця різко подорожчала після нового обстрілу Росією порту в Одеській області

Російські сили вночі завдали ударів безпілотниками по південній частині Одеської області, повідомив голова регіону Олег Кіпер. За його даними, спалахнули деякі об'єкти портової та промислової інфраструктури.

Румунські ЗМІ повідомили, що удар припав по Ізмаїлу, одному з найбільших річкових портів України з перевезення зерна і розташованому на Дунаї на кордоні з Румунією.

Раніше Росія атакувала порти на Одещині та на річці Дунай, намагаючись перешкодити українському експорту. Минулого тижня він атакував дунайський порт Рені, внаслідок чого того дня пшениця різко подорожчала.

Україна продовжує вивчати альтернативні маршрути експорту зерна після того, як 17 липня Москва вийшла з угоди, яка дає змогу безпечне постачання через Чорне море. Румунія планує розширити один із ключових транзитних маршрутів для зерна з України.

Нічна атака дронів

Як повідомляло РБК-Україна, російські війська в ніч проти 2 серпня вкотре атакували Україну іранськими дронами-камікадзе.

Нічна атака безпілотниками типу Shahed-136, випущеними з Азовського моря через Чорне, була спрямована півднем Одеської області. Метою були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону

Що відомо про атаку по Україні вночі 2 серпня, читайте у матеріалі РБК-Україна .

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