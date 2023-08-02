Угроза для портов. Зачем Россия ударила по Измаилу и кто может остановить атаки на зерно

Россия ночью атаковала юг Одесской области дронами "Шахед". На этот раз враг ударил по главному внутреннему порту Украины в Измаиле через реку Дунай, из-за чего были уничтожены десятки тысяч тонн зерна и что привело к скачку цен на продовольствие в мире.

Почему на этот раз Россия выбрала за цель Измаил, ожидать ли повторных атак и как остановить "зерновую войну" страны-агрессора - пояснил РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Атака на Одесскую область. Цель - порт Измаил

Российская армия этой ночью прибегла к очередной массированной атаке по Украине. Враг применил дроны "Шахед" и в своей привычной манере снова атаковал портовую инфраструктуру Украины. Эта "зерновая война" россиян продолжается активно с того момента, когда Москва решила выйти из Черноморской инициативы.

На этот раз Одесская область снова пережила очередной террор оккупантов. Враг нанес удары по складам и элеваторам с зерном в регионе. Наибольшие разрушения получил порт Измаил. Он используется как один из альтернативных путей для экспорта украинского зерна.

"Повреждены почти 40 тысяч тонн зерна, которое ожидали страны Африки, Китай, Израиль. Наибольшие разрушения получил порт Измаил. Поврежден морской вокзал и инфраструктура украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае", - написал вице-премьер Украины Александр Курбаков, комментируя новую атаку РФ

Фото: ночной атакой на Измаил российские оккупанты уничтожили 40 тысяч тонн зерна (facebook.com/oleksandr.kubrakov)

Более того, как написало издание Reuters, ночная атака россиян на порт Измаила привела к скачку цен на продовольствие. Так, цены на пшеницу на Чикагской бирже после атаки подскочили на 5% и впоследствии выросли еще на 1,2% - до 6,60 долларов за бушель.

Также агентство, ссылаясь на "источник в промышленности" сообщило, в порт Измаил был основной целью атаки и уровень нанесения ему ущерба является "серьезным".

Какова цель врага?

По словам эксперта, подобные атаки россиян следует расценивать как то, что враг сейчас фактически хочет уничтожить наши экономические инфраструктурные возможности, которые используются на юге нашими портами, в частности, в рамках "зернового соглашения" и не только.

"Как известно, Украина не вышла из "зернового соглашения" и предана тем принципам и обязательствам, которые были взяты. Поэтому пытается найти пути как даже в условиях атак по портовой инфраструктуре обеспечить экспорт зерна. Россия же в свою очередь хочу блокировать все эти попытки", - говорит Мусиенко.

Очевидно, Кремль видит, что Украина рассматривает возможные альтернативные варианты экспорта продовольствия через дунайские порты, которые не касаются "зернового соглашения" и работали и до согласования Черноморской инициативы. И если раньше не так масштабно, то сейчас по этим путям Украина пытается как можно больше экспортировать зерно.

"И это естественно. Поскольку вариантов не так много, если мы говорим о судоходстве сейчас. И соответственно поэтому россияне решили уничтожить все, чтобы продемонстрировать, что все равно "зерновое соглашение" действовать не будет и они сделают все, чтобы Украина не могла выполнять свои обязательства в рамках этих договоренностей. И плюс эти атаки ведутся для того, чтобы нанести нам экономический ущерб", - объясняет собеседник.

То есть Россия хочет продемонстрировать, что без нее выполнять какие-либо соглашения и обеспечить нормальное судоходство в Черном море якобы невозможно.

Сообщения о "прорыве судов" в порты Одесской области могли спровоцировать россиян

Что интересно, еще вчера сетью и СМИ распространились сообщения, что якобы три иностранных судна проигнорировали "блокаду" России и зашли в украинский порт под наблюдением самолетов НАТО.

Речь шла о трех грузовых судах, принадлежащих греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям. Они якобы 30 июля прибыли в один из украинских зерновых терминалов в Измаильском порту в дельте Дуная. Их в сети назвали "первыми иностранными судами, прибывшими в украинские порты после выхода России из "зернового соглашения".

Впоследствии эту информацию опровергли СМИ, отмечая, что дунайские порты не включены в "зерновое соглашение", а значит "никакого прорыва российской блокады и быть не могло".

Вместе с тем спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что именно такая информация могла спровоцировать врага на атаку, произошедшую этой ночью. По ее словам, созданная "искусственная бомба" сработала против дунайских портов.

"То, что касалось тех судов, вокруг которых создали информационный ажиотаж, в частности, косвенным образом спровоцировало и ту самую атаку, что сегодня произошла. Привлечение такого внимания, использование информации в гибридной войне приводит как раз к усилению агрессии. Здесь надо быть очень осторожными", - сказала Гуменюк.

Она пояснила, что прорыва блокады как такового не было, поскольку суда следовали рекомендованным курсом, используя территориальные воды других государств и за пределами того района, который провозглашен закрытым.

В свою очередь эксперт Мусиенко также не исключил, что информация о "прорыве" трех кораблей и активизация атак могут быть связаны.

Риски повторных атак на зерно высокие

По мнению собеседника, риски, что атаки на портовую инфраструктуру продолжатся очень велики. Как минимум до встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского диктатора Владимира и Путина и Эрдогана. Как сегодня было договорено между сторонами, глава Кремля все же намерен посетить Турцию.

"Поэтому пока не будет ясности после встречи Путина и Эрдогана я не думаю, что можно говорить об уменьшении объемов атак", - отметил Мусиенко.

Что делать Украине в этой ситуации

Как акцентировал эксперт, для того чтобы в условиях террора россиян сохранить экспорт продовольствия, Украине нужно усиливать ПВО.

"Увеличить количество средств ПВО - это единственная опция, которая на сегодня есть, и которая может в этой ситуации давать возможности экспортировать продовольствие, если мы говорим о портах", - говорит Мусиенко.

Кроме того, необходимо искать альтернативные пути на сколько это возможно, что продолжает делать украинское правительство, добавил собеседник.

Напомним, что после атак ракетами и дронами по Одессе и портов на Черноморском побережье россияне взялись за террор портов на Дунае. Лишь недавно 24 июля страна-оккупант ударила по порту Рени. Тогда из-за удара БПЛА были разрушены три склада с зерном. Кроме того, пострадали семь человек (работники порта). Детальнее об этой атаке узнайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.