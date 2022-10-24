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Загроза нікуди не поділася. Росія тримає у Чорному два кораблі з "Калібрами"

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Понеділок 24 жовтня 2022 03:31
Загроза нікуди не поділася. Росія тримає у Чорному два кораблі з "Калібрами" Фото: Росія тримає у Чорному два кораблі з "Калібрами" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває 2 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Угруповання ворога становить 11 кораблів і катерів, зокрема 3 ВДК та 2 носії високоточних крилатих ракет із сумарним залпом - 16 "Калібрів", - зазначили військові.

В ОК "Південь" вказали, що росіяни не наважуються виходити зі своєї "зони комфорту" через міжнародні гарантії забезпечення функціонування зернових коридорів і побоювання наших засобів ураження.

"Хоч загрози й атаки нікуди не поділися і ракетні, і дронами, і обстріли прифронтових територій, ми продовжуємо наближати перемогу", - додали українські захисники.

Нагадаємо, ЗСУ знищили російський "Зоопарк" у Херсонській області. Наші воїни потужно б'ють по ворогу, аби створити умови для подальших наступальних дій.

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