Загроза нікуди не поділася. Росія тримає у Чорному два кораблі з "Калібрами"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"Угруповання ворога становить 11 кораблів і катерів, зокрема 3 ВДК та 2 носії високоточних крилатих ракет із сумарним залпом - 16 "Калібрів", - зазначили військові.

В ОК "Південь" вказали, що росіяни не наважуються виходити зі своєї "зони комфорту" через міжнародні гарантії забезпечення функціонування зернових коридорів і побоювання наших засобів ураження.

"Хоч загрози й атаки нікуди не поділися і ракетні, і дронами, і обстріли прифронтових територій, ми продовжуємо наближати перемогу", - додали українські захисники.