Угроза никуда не делась. Россия держит в Черном два корабля с "Калибрами"

В Черном море ныне находится 2 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"Группировка врага составляет 11 кораблей и катеров, в том числе 3 ВДК и 2 носителя высокоточных крылатых ракет с суммарным залпом - 16 "Калибров", - отметили военные.

В ОК "Юг" указали, что россияне не решаются выходить из своей "зоны комфорта" из-за международных гарантий обеспечения функционирования зерновых коридоров и опасений наших средств поражения.

"Хотя угрозы и атаки никуда не делись и ракетными, и дронами, и обстрелами прифронтовых территорий, мы продолжаем приближать победу", - добавили украинские защитники.