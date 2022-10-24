ua ru
Пн, 24 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Угроза никуда не делась. Россия держит в Черном два корабля с "Калибрами"

Новина українською →
Понедельник 24 октября 2022 03:31
Угроза никуда не делась. Россия держит в Черном два корабля с "Калибрами" Фото: Россия держит в Черном два корабля с "Калибрами" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море ныне находится 2 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Группировка врага составляет 11 кораблей и катеров, в том числе 3 ВДК и 2 носителя высокоточных крылатых ракет с суммарным залпом - 16 "Калибров", - отметили военные.

В ОК "Юг" указали, что россияне не решаются выходить из своей "зоны комфорта" из-за международных гарантий обеспечения функционирования зерновых коридоров и опасений наших средств поражения.

"Хотя угрозы и атаки никуда не делись и ракетными, и дронами, и обстрелами прифронтовых территорий, мы продолжаем приближать победу", - добавили украинские защитники.

Напомним, ВСУ уничтожили российский "Зоопарк" в Херсонской области. Наши воины мощно бьют по врагу, чтобы создать условия дальнейших наступательных действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
"На воре шапка горит": Резников резко ответил на заявления РФ о "грязной бомбе"
"На воре шапка горит": Резников резко ответил на заявления РФ о "грязной бомбе"
DAILY
Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции
Юлия Акимовакорреспондент Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции