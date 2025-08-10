Загроза з неба: РФ різко збільшила атаки дронами-камікадзе на Півдні, - Волошин

Російські війська значно збільшили кількість ударів дронами-камікадзе на південному напрямку фронту. За останню добу зафіксовано майже 670 таких атак — це майже вдвічі більше, ніж середній показник попередніх днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сил оборони півдня Владислава Волошина у телеефірі.

За словами Волошина, на Херсонському напрямку противник наніс 370 ударів дронами-камікадзе, тоді як раніше цей показник становив близько 200-250.

Загалом по південному фронту кількість ударів зросла з 400-450 до майже 670 за добу.

Водночас кількість бойових зіткнень у зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається відносно низькою.

Волошин уточнив, що на Придніпровському та Херсонському напрямках зафіксовано шість бойових зіткнень, переважно у спробах ворога контролювати острівну зону в дельті Дніпра.

На Запорізькому напрямку, зокрема в районі Оріхівського, відбулося три бойові зіткнення, де ворог намагався просунутися в бік Новоандріївки.

На Гуляйпільському напрямку одна атака сталася поблизу населеного пункту Малинівка, де росіяни також активно застосовують авіацію, завдаючи ударів по населених пунктах поруч із лінією фронту.

"Також ворог проводить перегрупування сил і засобів, накопичує на передових позиціях особовий склад штурмових груп, щоб у майбутньому за декілька днів відновити активні штурмові дії", - наголосив він.

Артилерійські та авіаційні удари залишаються інтенсивними - за минулу добу зафіксовано 206 артилерійських обстрілів, а авіація продовжує застосовувати як кориговані авіаційні бомби, так і некеровані ракети.