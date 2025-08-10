ua en ru
Вс, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Угроза с неба: РФ резко увеличила атаки дронами-камикадзе на Юге, - Волошин

Воскресенье 10 августа 2025 13:18
UA EN RU
Угроза с неба: РФ резко увеличила атаки дронами-камикадзе на Юге, - Волошин Фото: РФ резко активизировала атаки дронами-камикадзе на Юге (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска значительно увеличили количество ударов дронами-камикадзе на южном направлении фронта. За последние сутки зафиксировано почти 670 таких атак - это почти вдвое больше, чем средний показатель предыдущих дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Владислава Волошина в телеэфире.

По словам Волошина, на Херсонском направлении противник нанес 370 ударов дронами-камикадзе, тогда как ранее этот показатель составлял около 200-250.

В целом по южному фронту количество ударов выросло с 400-450 до почти 670 за сутки.

В то же время количество боевых столкновений в зоне ответственности Сил обороны юга остается относительно низким.

Волошин уточнил, что на Приднепровском и Херсонском направлениях зафиксировано шесть боевых столкновений, преимущественно в попытках врага контролировать островную зону в дельте Днепра.

На Запорожском направлении, в частности в районе Ореховского, произошло три боевых столкновения, где враг пытался продвинуться в сторону Новоандреевки.

На Гуляйпольском направлении одна атака произошла вблизи населенного пункта Малиновка, где россияне также активно применяют авиацию, нанося удары по населенным пунктам рядом с линией фронта.

"Также враг проводит перегруппировку сил и средств, накапливает на передовых позициях личный состав штурмовых групп, чтобы в будущем через несколько дней возобновить активные штурмовые действия", - подчеркнул он.

Артиллерийские и авиационные удары остаются интенсивными - за минувшие сутки зафиксировано 206 артиллерийских обстрелов, а авиация продолжает применять как корректируемые авиационные бомбы, так и неуправляемые ракеты.

Ситуация на фронте

Напомним, что на фронте за прошедшие сутки зафиксировали 160 боевых столкновений. Больше всего атак было на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.

Враг вчера нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах двух ракетных ударов шестью ракетами и 79 авиационных ударов, в частности сбросил 146 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, противник совершил 6 157 обстрелов, из них 118 - из РСЗО, и привлек для поражения 3 910 дронов-камикадзе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Судьбу Украины решат на Аляске? Что известно о саммите и планах Трампа с Путиным
Судьбу Украины решат на Аляске? Что известно о саммите и планах Трампа с Путиным
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН