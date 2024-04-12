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Загроза нападу Ірану на Ізраїль є реальною, - Кірбі

Фото: Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Сполучених Штатах Америки (США) вважають, що загроза нападу Ірану на Ізраїль є реальною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі, якого цитує Sky News.

Як відзначив Кірбі, наразі Штати переглядають власну військову структуру в регіоні на тлі загрози з боку Ірану, а також стежать за розвитком ситуації. Зокрема він зауважив, що голова Білого дому Джо Байден кілька разів на день отримує інформацію про ситуацію. 

"Він (Байден, - ред.) дав зрозуміти всій команді національної безпеки, що ми будемо серйозно ставитися до наших зобов'язань щодо оборони, самооборони Ізраїлю", - сказав Кірбі.

У тому ж числі, Білий дім очікує на відповідь від ХАМАСу щодо останнього раунду переговорів про звільнення заручників. 

Загроза нападу Ірану на Ізраїль 

1 квітня Ізраїль завдав ракетного удару по Дамаску у Сирії, внаслідок чого була зруйнована будівля консульства Ірану. Під час удару загинули щонайменше семеро іранців, серед яких двоє генералів. 

Тегеран звинуватив Тель-Авів у нападі й пообіцяв "жорстку" відповідь. Ізраїль, зі свого боку, попередив Іран про наслідки та заявив про підвищену готовність з боку ЦАХАЛу. 

ЗМІ зазначають, що Іран натякнув США, що Тегеран буде "контрольовано" атакувати Ізраїль.

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Сполучені Штати АмерикиІзраїльІранБілий дім