Угроза нападения Ирана на Израиль реальна, - Кирби

Как отметил Кирби, сейчас Штаты пересматривают собственную военную структуру в регионе на фоне угрозы со стороны Ирана, а также следят за развитием ситуации. В частности он отметил, что глава Белого дома Джо Байден несколько раз в день получает информацию о ситуации.

"Он (Байден, - ред.) дал понять всей команде национальной безопасности, что мы будем серьезно относиться к нашим обязательствам по обороне, самообороне Израиля", - сказал Кирби.

В том же числе, Белый дом ожидает ответа от ХАМАСа относительно последнего раунда переговоров об освобождении заложников.

Угроза нападения Ирана на Израиль

1 апреля Израиль нанес ракетный удар по Дамаску в Сирии, в результате чего было разрушено здание консульства Ирана. Во время удара погибли по меньшей мере семь иранцев, среди которых двое генералов.

Тегеран обвинил Тель-Авив в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Израиль, в свою очередь, предупредил Иран о последствиях и заявил о повышенной готовности со стороны ЦАХАЛа.

СМИ отмечают, что Иран намекнул США, что Тегеран будет "контролируемо" атаковать Израиль.