Угроза чрезвычайно высока. Военные предупредили о риске ракетных ударов
Фото: украинцев предупредили об угрозе ракетных ударов (GettyImages)
Сегодня, 7 мая, украинцев предупредили о "чрезвычайно высокой" угрозе ракетного удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.
"На фоне активности российской стратегической авиации угроза ракетного удара очень высока", - сказал спикер.
По его данным, во вражеской корабельной группировке в Черном море находятся:
- 17 единиц продолжают дежурство;
- 4 надводных ракетоносителя;
В общем к применению готовы 32 "Калибра".
"Не пренебрегайте правилами безопасности, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги. Не извещайте врага о работе наших систем ПВО и результатах попаданий", - подчеркнул он.
Напомним, жителей Никопольского района предупредили об угрозе обстрелов.
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