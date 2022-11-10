Загроза не лише для України. МЗС закликало нейтралізувати співпрацю Ірану та Росії

Військова співпраця Ірану та Росії загрожує безпеці усього світу. Міжнародна спільнота повинна зробити усе можливе, аби нейтралізувати союз обох країн.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прессекретаря МЗС України Олега Ніколенка.
Згідно з даними видання, Росія таємно відправила до Ірану літак з готівкою у сумі 140 млн євро та трьома моделями боєприпасів:
"Зброю передали іранському Корпусу вартових ісламської революції для вивчення й потенційного копіювання західних технологій. Таке вже траплялося раніше - приміром, у 2011 році іранці захопили американський розвідувальний безпілотник RQ-17 Sentinel і наступного року оголосили, що створюють його копію", - йдеться у публікації Sky News.
В обмін на це, Іран направив до Росії:
За словами Ніколенка, усе передане Україні озброєння перебуває під пильним контролем уряду та наших партнерів.
"Водночас українська сторона продовжує виявляти факти передачі Тегераном іранської зброї Росії, яка використовує її задля війни проти України. Іран також нарощує виробництво озброєння, яке може бути використане проти третіх країн на Близькому Сході", - пише Ніколенко.
Як відзначив прессекретар МЗС, сьогодні важливо дивитися правді в очі, оскільки військова співпраця Росії та Ірану загрожує безпеці не лише України, але й всього світу.
"Критично важливо, аби міжнародна спільнота максимально активізувала зусилля з метою нейтралізації деструктивної взаємодії Росії та Ірану в військовій сфері", - додав Ніколенко.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Росія передала Ірану готівку і захоплені в Україні зразки західної зброї в обмін на дрони, які використовує для ударів по українській інфраструктурі.
Тегеран, зі свого боку, неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії, але пізніше визнав, що постачав їх нібито перед початком повномасштабного вторгнення ворога на територію нашої країни.
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