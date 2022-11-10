Угроза не только для Украины. МИД призвал нейтрализовать сотрудничество Ирана и России

Иран передал России вооружение в обмен на наличные деньги и образцы западного оружия

Согласно данным издания, Россия тайно отправила в Иран самолет с наличными в сумме 140 млн евро и тремя моделями боеприпасов:

британскую противотанковую ракету NLAW;

американскую противотанковую ракету Javelin;

зенитную ракету Stinger.

"Оружие передали иранскому Корпусу стражей исламской революции для изучения и потенциального копирования западных технологий. Такое уже случалось раньше - к примеру, в 2011 году иранцы захватили американский разведывательный беспилотник RQ-17 Sentinel и в следующем году объявили, что создают его копию", - идет Sky News.

В обмен на это, Иран направил в Россию:

100 дронов-камикадзе Shahed-136;

60 БПЛА Shahed-131;

6 дронов Mohajer-6.

Реакция МИД

По словам Николенко, все переданное Украине вооружение находится под пристальным контролем правительства и наших партнеров.

"В то же время украинская сторона продолжает выявлять факты передачи Тегераном иранского оружия России, которая использует его для войны против Украины. Иран также наращивает производство вооружения, которое может быть использовано против третьих стран на Ближнем Востоке", - пишет Николенко.

Как отметил пресс-секретарь МИД, сегодня важно смотреть в глаза, поскольку военное сотрудничество России и Ирана угрожает безопасности не только Украины, но и всего мира.

"Критически важно, чтобы международное сообщество максимально активизировало усилия с целью нейтрализации деструктивного взаимодействия России и Ирана в военной сфере", - добавил Николенко.