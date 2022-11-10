Угроза не только для Украины. МИД призвал нейтрализовать сотрудничество Ирана и России

Военное сотрудничество Ирана и России угрожает безопасности всего мира. Международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы нейтрализовать союз двух стран.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.
Согласно данным издания, Россия тайно отправила в Иран самолет с наличными в сумме 140 млн евро и тремя моделями боеприпасов:
"Оружие передали иранскому Корпусу стражей исламской революции для изучения и потенциального копирования западных технологий. Такое уже случалось раньше - к примеру, в 2011 году иранцы захватили американский разведывательный беспилотник RQ-17 Sentinel и в следующем году объявили, что создают его копию", - идет Sky News.
В обмен на это, Иран направил в Россию:
По словам Николенко, все переданное Украине вооружение находится под пристальным контролем правительства и наших партнеров.
"В то же время украинская сторона продолжает выявлять факты передачи Тегераном иранского оружия России, которая использует его для войны против Украины. Иран также наращивает производство вооружения, которое может быть использовано против третьих стран на Ближнем Востоке", - пишет Николенко.
Как отметил пресс-секретарь МИД, сегодня важно смотреть в глаза, поскольку военное сотрудничество России и Ирана угрожает безопасности не только Украины, но и всего мира.
"Критически важно, чтобы международное сообщество максимально активизировало усилия с целью нейтрализации деструктивного взаимодействия России и Ирана в военной сфере", - добавил Николенко.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Россия передала Ирану наличные деньги и захваченные в Украине образцы западного оружия в обмен на дроны, которые использует для ударов по украинской инфраструктуре.
Тегеран, со своей стороны, неоднократно отрицал передачу беспилотников России, но позже признал, что поставлял их якобы перед началом полномасштабного вторжения врага на территорию нашей страны.
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