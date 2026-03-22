Загроза для Європи чи блеф? У Британії оцінили ракетні можливості Ірану

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, наразі відсутні будь-які розвіддані, які б підтверджували такі атакувальні можливості Тегерана.

"Ми не бачимо жодних доказів того, що Іран націлений на Європу або хоча б має можливості для таких ударів", - зазначив Рід.

Заява британського міністра прозвучала на тлі повідомлень з боку Ізраїлю про те, що іранські ракети потенційно можуть досягати Європи. Зокрема, йдеться про Лондон, Париж та Берлин.

Загострення ситуації на Близькому Сході

Попри відсутність підтверджень загрози для ЄС, ситуація на Близькому Сході стрімко загострюється. Зокрема, Іран запускав ракети у бік військових об’єктів США та Британії, зокрема бази на острові Дієго-Гарсія.

Reuters пише, що це стало одним зі свідчень сигналів того, що дальність іранських ракет може збільшуватись.

У Лондоні також дистанціювалися від заяв президента США Дональда Трампа - Бессент зазначив, що Британія не хоче втягуватися у конфлікт і виступає за деескалацію.

"Ми не хочемо ескалації та будемо працювати з партнерами, щоб знизити напруження. Дональд Трамп виступає сам за себе", - наголосив він.