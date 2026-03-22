Загроза для Європи чи блеф? У Британії оцінили ракетні можливості Ірану

23:15 22.03.2026 Нд
2 хв
Чи є у Лондона докази загрози для європейських країн?
aimg Валерій Ульяненко
Загроза для Європи чи блеф? У Британії оцінили ракетні можливості Ірану Фото: Британія не має доказів того, що Іран може вдарити по Лондону чи Парижу (Getty Images)

Британський міністр кабінету міністрів Стів Рід заявив, що Британія не має підтверджень здатності Ірану атакувати ракетами європейські країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Британський підводний човен із ракетами Tomahawk наблизився до Ірану: ЗМІ дізнались деталі

За його словами, наразі відсутні будь-які розвіддані, які б підтверджували такі атакувальні можливості Тегерана.

"Ми не бачимо жодних доказів того, що Іран націлений на Європу або хоча б має можливості для таких ударів", - зазначив Рід.

Заява британського міністра прозвучала на тлі повідомлень з боку Ізраїлю про те, що іранські ракети потенційно можуть досягати Європи. Зокрема, йдеться про Лондон, Париж та Берлин.

Загострення ситуації на Близькому Сході

Попри відсутність підтверджень загрози для ЄС, ситуація на Близькому Сході стрімко загострюється. Зокрема, Іран запускав ракети у бік військових об’єктів США та Британії, зокрема бази на острові Дієго-Гарсія.

Reuters пише, що це стало одним зі свідчень сигналів того, що дальність іранських ракет може збільшуватись.

У Лондоні також дистанціювалися від заяв президента США Дональда Трампа - Бессент зазначив, що Британія не хоче втягуватися у конфлікт і виступає за деескалацію.

"Ми не хочемо ескалації та будемо працювати з партнерами, щоб знизити напруження. Дональд Трамп виступає сам за себе", - наголосив він.

Що передувало

Нагадаємо, видання The Times з посиланням на власні джерела написало, що Іран здатен дістати своїми ракетами до західноєвропейських столиць. Дві ракети, запущені Тегераном по британській військовій базі в Дієго-Гарсії, стали попереджувальним сигналом для Європи

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ракета змогла подолати близько 4000 км. Перша ракета була перехоплена американським кораблем, друга впала після прольоту близько 3200 км.

Більше по темі:
Іран Ракети
Новини
Ставка на світову кризу. Іран відмовляється капітулювати у війні зі США, - WP
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО