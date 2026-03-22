Угроза для Европы или блеф? В Британии оценили ракетные возможности Ирана
Британский министр кабинета министров Стив Рид заявил, что Британия не имеет подтверждений способности Ирана атаковать ракетами европейские страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, пока отсутствуют какие-либо разведданные, которые бы подтверждали такие атакующие возможности Тегерана.
"Мы не видим никаких доказательств того, что Иран нацелен на Европу или хотя бы имеет возможности для таких ударов", - отметил Рид.
Заявление британского министра прозвучало на фоне сообщений со стороны Израиля о том, что иранские ракеты потенциально могут достигать Европы. В частности, речь идет о Лондоне, Париже и Берлине.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке
Несмотря на отсутствие подтверждений угрозы для ЕС, ситуация на Ближнем Востоке стремительно обостряется. В частности, Иран запускал ракеты в сторону военных объектов США и Великобритании, в частности базы на острове Диего-Гарсия.
Reuters пишет, что это стало одним из свидетельств сигналов того, что дальность иранских ракет может увеличиваться.
В Лондоне также дистанцировались от заявлений президента США Дональда Трампа - Бессент отметил, что Британия не хочет втягиваться в конфликт и выступает за деэскалацию.
"Мы не хотим эскалации и будем работать с партнерами, чтобы снизить напряжение. Дональд Трамп выступает сам за себя", - подчеркнул он.
Что предшествовало
Напомним, издание The Times со ссылкой на собственные источники написало, что Иран способен достать своими ракетами до западноевропейских столиц. Две ракеты, запущенные Тегераном по британской военной базе в Диего-Гарсии, стали предупредительным сигналом для Европы
Армия обороны Израиля подтвердила, что ракета смогла преодолеть около 4000 км. Первая ракета была перехвачена американским кораблем, вторая упала после пролета около 3200 км.