Угроза для Европы или блеф? В Британии оценили ракетные возможности Ирана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, пока отсутствуют какие-либо разведданные, которые бы подтверждали такие атакующие возможности Тегерана.

"Мы не видим никаких доказательств того, что Иран нацелен на Европу или хотя бы имеет возможности для таких ударов", - отметил Рид.

Заявление британского министра прозвучало на фоне сообщений со стороны Израиля о том, что иранские ракеты потенциально могут достигать Европы. В частности, речь идет о Лондоне, Париже и Берлине.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Несмотря на отсутствие подтверждений угрозы для ЕС, ситуация на Ближнем Востоке стремительно обостряется. В частности, Иран запускал ракеты в сторону военных объектов США и Великобритании, в частности базы на острове Диего-Гарсия.

Reuters пишет, что это стало одним из свидетельств сигналов того, что дальность иранских ракет может увеличиваться.

В Лондоне также дистанцировались от заявлений президента США Дональда Трампа - Бессент отметил, что Британия не хочет втягиваться в конфликт и выступает за деэскалацию.

"Мы не хотим эскалации и будем работать с партнерами, чтобы снизить напряжение. Дональд Трамп выступает сам за себя", - подчеркнул он.