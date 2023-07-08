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Загроза ядерного вибуху: як, коли та в яких дозах проводити йодопрофілактику

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Україна, Субота 08 липня 2023 09:07
Загроза ядерного вибуху: як, коли та в яких дозах проводити йодопрофілактику Фото: як, коли та в яких дозах проводити йодопрофілактику у разі ядерного вибуху (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Проводити йодопрофілактику можна тільки після офіційного оповіщення щодо її необхідності. При чому необхідність у прийманні препарату стабільного йоду (калію йодиду) може бути як після аварії на АЕС, так і після ядерного вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dovidka.info.

"Але вона виправдана лише тоді, коли радіація спричинена радіойодом. В інших випадках (зокрема при застосуванні “брудних бомб”) прийом препаратів йоду заборонений і може завдати організму непоправної шкоди", - йдеться в повідомленні.

Дорослим старше від 40 років або людям з порушеннями функціонування щитоподібної залози йодна профілактика зазвичай не потрібна.

Що таке йодопрофілактика?

Йодопрофілактика полягає в одноразовому прийомі таблетованого йодиду калію. Другий прийом передбачено в разі пролонгованого (понад 24 годин) або повторного впливу і якщо людина вживала забруднену їжу або воду.

Дозування йодиду калію в таблетках

  • немовлята від народження до 1 місяця - 16 мг;
  • діти (від 1 місяця до 3 років) - 32 мг;
  • діти (від 3 до 12 років) - 62,5 мг;
  • підлітки (від 12 до 18 років), вагітні, матері-годувальниці та дорослі (до 40 років) - 125 мг.

Загроза ядерного удару в Україні

Спочатку президент Володимир Зеленський заявив про те, що росіяни готуються до теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації. А голова ГУР МО Кирило Буданов повідомляв, що окупанти додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

4 липня РФ звинуватила Україну в планах "вдарити по Запорізькій АЕС за допомогою дронів і ракет". При цьому фахівці МАГАТЕ нібито не побачили жодних доказів наявності протипіхотних мін на Запорізькій АЕС, які могли б свідчити про загрозу для реактора.

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