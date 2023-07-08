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Угроза ядерного взрыва: как, когда и в каких дозах проводить йодопрофилактику

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Украина, Суббота 08 июля 2023 09:07
Угроза ядерного взрыва: как, когда и в каких дозах проводить йодопрофилактику Фото: как, когда и в каких дозах проводить йодопрофилактику в случае ядерного взрыва (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Проводить йодопрофилактику можно только после официального оповещения о ее необходимости. Причем необходимость в приеме препарата стабильного йода (калия йодида) может быть как после аварии на АЭС, так и после ядерного взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dovidka.info.

"Но она оправдана только тогда, когда радиация вызвана радиойодом. В других случаях (в том числе при применении "грязных бомб") прием препаратов йода запрещен и может нанести организму невосполнимый вред", - говорится в сообщении.

Взрослым старше 40 лет или людям с нарушениями функционирования щитовидной железы йодная профилактика обычно не требуется.

Что такое йодопрофилактика?

Йодопрофилактика заключается в однократном приеме таблетированного йодида калия. Второй прием предусмотрен в случае пролонгированного (более 24 часов) или повторного воздействия и если человек употреблял загрязненную пищу или воду.

Дозировка йодида калия в таблетках

  • младенцы от рождения до 1 месяца – 16 мг;
  • дети (от 1 месяца до 3 лет) – 32 мг;
  • дети (от 3 до 12 лет) – 62,5 мг;
  • подростки (от 12 до 18 лет), беременные, кормящие матери и взрослые (до 40 лет) - 125 мг.

Угроза ядерного удара в Украине

Первоначально президент Владимир Зеленский заявил о том, что россияне готовятся к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. А глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщал, что оккупанты дополнительно заминировали ставок-охладитель на станции.

4 июня РФ обвинила Украину в планах "ударить по Запорожской АЭС при помощи дронов и ракет". При этом специалисты МАГАТЭ, якобы не увидели никаких доказательств наличия противопехотных мин на Запорожской АЭС, которые могли бы свидетельствовать об угрозе для реактора.

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