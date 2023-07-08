Угроза ядерного взрыва: как, когда и в каких дозах проводить йодопрофилактику
Проводить йодопрофилактику можно только после официального оповещения о ее необходимости. Причем необходимость в приеме препарата стабильного йода (калия йодида) может быть как после аварии на АЭС, так и после ядерного взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dovidka.info.
"Но она оправдана только тогда, когда радиация вызвана радиойодом. В других случаях (в том числе при применении "грязных бомб") прием препаратов йода запрещен и может нанести организму невосполнимый вред", - говорится в сообщении.
Взрослым старше 40 лет или людям с нарушениями функционирования щитовидной железы йодная профилактика обычно не требуется.
Что такое йодопрофилактика?
Йодопрофилактика заключается в однократном приеме таблетированного йодида калия. Второй прием предусмотрен в случае пролонгированного (более 24 часов) или повторного воздействия и если человек употреблял загрязненную пищу или воду.
Дозировка йодида калия в таблетках
- младенцы от рождения до 1 месяца – 16 мг;
- дети (от 1 месяца до 3 лет) – 32 мг;
- дети (от 3 до 12 лет) – 62,5 мг;
- подростки (от 12 до 18 лет), беременные, кормящие матери и взрослые (до 40 лет) - 125 мг.
Угроза ядерного удара в Украине
Первоначально президент Владимир Зеленский заявил о том, что россияне готовятся к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. А глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщал, что оккупанты дополнительно заминировали ставок-охладитель на станции.
4 июня РФ обвинила Украину в планах "ударить по Запорожской АЭС при помощи дронов и ракет". При этом специалисты МАГАТЭ, якобы не увидели никаких доказательств наличия противопехотных мин на Запорожской АЭС, которые могли бы свидетельствовать об угрозе для реактора.
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