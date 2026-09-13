"Загроза була реальною": у Польщі занепокоїлися через нічну атаку РФ по заходу України

Атака РФ по Україні в ніч на 13 вересня змусила Польщу підняти винищувачі. У командуванні заявили, що російські дрони діяли за кілька кілометрів від кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Речник Оперативного командування видів збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський розповів, що під час російської атаки деякі безпілотники діяли та влучали по цілях, розташованих у безпосередній близькості до польського кордону.
За його словами, йдеться про відстань від кількох до кільканадцяти кілометрів від польської території. Саме тому ситуацію в командуванні оцінювали як "реальну та близьку" загрозу.
"Безпілотники діяли і навіть влучали в цілі, розташовані дуже близько до кордону з Польщею - від кількох до кількох десятків кілометрів", - сказав Горишевський.
Після 4:00 польське Оперативне командування повідомило про застосування військової авіації через активність російських реактивних безпілотників, які атакували українську територію.
Винищувачі діяли в польському повітряному просторі. До 10:00 операцію завершили.
Під час авіаційної операції Урядовий центр безпеки розіслав мешканцям Люблінської та Підкарпатської областей попередження про повітряну загрозу.
У шести повітах Люблінського воєводства протягом кількох десятків хвилин діяло попередження про можливий повітряний напад. Там також пролунали сирени.
На тлі атаки польська поліція також отримувала повідомлення про можливий вибух у Люблінському воєводстві.
За даними RMF FM, правоохоронці виїхали до двох населених пунктів - Щечина в Красніцькому повіті та Стоєшина Першого в Яновському повіті. Там намагалися встановити джерело тривожних звуків, однак нічого не виявили.
У DORSZ припустили, що гучний звук міг бути спричинений винищувачами, які перейшли звуковий бар'єр.
Попри близькість російських ударів до польського кордону, безпосереднього порушення повітряного простору країни зафіксовано не було.
Нагадуємо, вранці 13 вересня російські загарбники завдали удару поблизу українсько-польського кордону в Ягодині.
Речник ДПСУ Андрій Демченко спростував інформацію про влучання безпосередньо в пункт пропуску "Ягодин", яка раніше поширювалася в соцмережах.
Водночас в "Укрзалізниці" повідомили, що російська атака була спрямована на локомотив пасажирського поїзда, який перебував приблизно за два кілометри від кордону з Польщею.