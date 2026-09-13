"Загроза була реальною": у Польщі занепокоїлися через нічну атаку РФ по заходу України

Речник Оперативного командування видів збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський розповів, що під час російської атаки деякі безпілотники діяли та влучали по цілях, розташованих у безпосередній близькості до польського кордону.

За його словами, йдеться про відстань від кількох до кільканадцяти кілометрів від польської території. Саме тому ситуацію в командуванні оцінювали як "реальну та близьку" загрозу.

"Безпілотники діяли і навіть влучали в цілі, розташовані дуже близько до кордону з Польщею - від кількох до кількох десятків кілометрів", - сказав Горишевський.

Польща підняла винищувачі

Після 4:00 польське Оперативне командування повідомило про застосування військової авіації через активність російських реактивних безпілотників, які атакували українську територію.

Винищувачі діяли в польському повітряному просторі. До 10:00 операцію завершили.

У шести повітах пролунали сирени

Під час авіаційної операції Урядовий центр безпеки розіслав мешканцям Люблінської та Підкарпатської областей попередження про повітряну загрозу.

У шести повітах Люблінського воєводства протягом кількох десятків хвилин діяло попередження про можливий повітряний напад. Там також пролунали сирени.

У Польщі шукали можливе джерело вибуху

На тлі атаки польська поліція також отримувала повідомлення про можливий вибух у Люблінському воєводстві.

За даними RMF FM, правоохоронці виїхали до двох населених пунктів - Щечина в Красніцькому повіті та Стоєшина Першого в Яновському повіті. Там намагалися встановити джерело тривожних звуків, однак нічого не виявили.

У DORSZ припустили, що гучний звук міг бути спричинений винищувачами, які перейшли звуковий бар'єр.

Попри близькість російських ударів до польського кордону, безпосереднього порушення повітряного простору країни зафіксовано не було.