"Угроза была реальной": в Польше обеспокоились из-за ночной атаки РФ по западу Украины

Атака РФ по Украине в ночь на 13 сентября вынудила Польшу поднять истребители. В командовании заявили, что российские дроны действовали в нескольких километрах от границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Представитель Оперативного командования видов вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский рассказал, что во время российской атаки некоторые беспилотники действовали и попадали по целям, расположенным в непосредственной близости к польской границе.
По его словам, речь идет об расстоянии от нескольких до нескольких километров от польской территории. Именно поэтому ситуацию в командовании оценивали как "реальную и близкую" угрозу.
"Беспилотники действовали и даже попадали в цели, расположенные очень близко к границе с Польшей – от нескольких до нескольких десятков километров", – сказал Горышевский.
После четырех часов польское Оперативное командование сообщило о применении военной авиации из-за активности российских реактивных беспилотников, атаковавших украинскую территорию.
Истребители действовали в польском воздушном пространстве. К 10.00 операцию завершили.
В ходе авиационной операции правительственный центр безопасности разослал жителям Люблинской и Подкарпатской областей предупреждение о воздушной угрозе.
В шести уездах Люблинского воеводства в течение нескольких десятков минут действовало предупреждение о возможном воздушном нападении. Там тоже прозвучали сирены.
На фоне атаки польская полиция также получала уведомление о возможном взрыве в Люблинском воеводстве.
По данным RMF FM, правоохранители выехали в два населенных пункта - Щечина в Красницком уезде и Стоешина Первого в Яновском уезде. Там пытались установить источник тревожных звуков, но ничего не обнаружили.
В DORSZ предположили, что громкий звук мог быть вызван истребителями, перешедшими звуковой барьер.
Несмотря на близость российских ударов к польской границе, непосредственное нарушение воздушного пространства страны зафиксировано не было.
Напомним, утром 13 сентября российские захватчики нанесли удар у украинско-польской границы в Ягодине.
Спикер ГНСУ Андрей Демченко опроверг информацию о попадании непосредственно в пункт пропуска "Ягодин", которая ранее распространялась в соцсетях.
В то же время в "Укрзализныце" сообщили, что российская атака была направлена на локомотив пассажирского поезда, который находился примерно в двух километрах от границы с Польшей.