"Угроза была реальной": в Польше обеспокоились из-за ночной атаки РФ по западу Украины

Представитель Оперативного командования видов вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский рассказал, что во время российской атаки некоторые беспилотники действовали и попадали по целям, расположенным в непосредственной близости к польской границе.

По его словам, речь идет об расстоянии от нескольких до нескольких километров от польской территории. Именно поэтому ситуацию в командовании оценивали как "реальную и близкую" угрозу.

"Беспилотники действовали и даже попадали в цели, расположенные очень близко к границе с Польшей – от нескольких до нескольких десятков километров", – сказал Горышевский.

Польша подняла истребители

После четырех часов польское Оперативное командование сообщило о применении военной авиации из-за активности российских реактивных беспилотников, атаковавших украинскую территорию.

Истребители действовали в польском воздушном пространстве. К 10.00 операцию завершили.

В шести уездах раздались сирены

В ходе авиационной операции правительственный центр безопасности разослал жителям Люблинской и Подкарпатской областей предупреждение о воздушной угрозе.

В шести уездах Люблинского воеводства в течение нескольких десятков минут действовало предупреждение о возможном воздушном нападении. Там тоже прозвучали сирены.

В Польше искали возможный источник взрыва

На фоне атаки польская полиция также получала уведомление о возможном взрыве в Люблинском воеводстве.

По данным RMF FM, правоохранители выехали в два населенных пункта - Щечина в Красницком уезде и Стоешина Первого в Яновском уезде. Там пытались установить источник тревожных звуков, но ничего не обнаружили.

В DORSZ предположили, что громкий звук мог быть вызван истребителями, перешедшими звуковой барьер.

Несмотря на близость российских ударов к польской границе, непосредственное нарушение воздушного пространства страны зафиксировано не было.