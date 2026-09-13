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"Угроза была реальной": в Польше обеспокоились из-за ночной атаки РФ по западу Украины

14:54 13.09.2026 Вс
2 мин
Некоторые дроны попадали по целям в нескольких десятках километров от Польши
aimg Мария Науменко
Фото: пилот истребителя F-16 во время полета (Getty Images)

Атака РФ по Украине в ночь на 13 сентября вынудила Польшу поднять истребители. В командовании заявили, что российские дроны действовали в нескольких километрах от границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Представитель Оперативного командования видов вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский рассказал, что во время российской атаки некоторые беспилотники действовали и попадали по целям, расположенным в непосредственной близости к польской границе.

По его словам, речь идет об расстоянии от нескольких до нескольких километров от польской территории. Именно поэтому ситуацию в командовании оценивали как "реальную и близкую" угрозу.

"Беспилотники действовали и даже попадали в цели, расположенные очень близко к границе с Польшей – от нескольких до нескольких десятков километров", – сказал Горышевский.

Польша подняла истребители

После четырех часов польское Оперативное командование сообщило о применении военной авиации из-за активности российских реактивных беспилотников, атаковавших украинскую территорию.

Истребители действовали в польском воздушном пространстве. К 10.00 операцию завершили.

В шести уездах раздались сирены

В ходе авиационной операции правительственный центр безопасности разослал жителям Люблинской и Подкарпатской областей предупреждение о воздушной угрозе.

В шести уездах Люблинского воеводства в течение нескольких десятков минут действовало предупреждение о возможном воздушном нападении. Там тоже прозвучали сирены.

В Польше искали возможный источник взрыва

На фоне атаки польская полиция также получала уведомление о возможном взрыве в Люблинском воеводстве.

По данным RMF FM, правоохранители выехали в два населенных пункта - Щечина в Красницком уезде и Стоешина Первого в Яновском уезде. Там пытались установить источник тревожных звуков, но ничего не обнаружили.

В DORSZ предположили, что громкий звук мог быть вызван истребителями, перешедшими звуковой барьер.

Несмотря на близость российских ударов к польской границе, непосредственное нарушение воздушного пространства страны зафиксировано не было.

Напомним, утром 13 сентября российские захватчики нанесли удар у украинско-польской границы в Ягодине.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко опроверг информацию о попадании непосредственно в пункт пропуска "Ягодин", которая ранее распространялась в соцсетях.

В то же время в "Укрзализныце" сообщили, что российская атака была направлена на локомотив пассажирского поезда, который находился примерно в двух километрах от границы с Польшей.

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