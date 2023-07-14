Загроза балістики та БПЛА: в Україні оголошені тривоги в низці областей

Сигнали про небезпеку повітряних ударів противника звучали як у південних і центральних, так і в східних та деяких північних регіонах країни.

Військові попередили про загрозу ракетних та дронових атак у Миколаївській та Херсонській областях. Зазначається, що ударні БПЛА війська РФ застосовують із південного напрямку.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - йдеться в оголошенні.

Крім того, трохи згодом про загрозу ворожих дронів попередили і жителів Дніпропетровської та Кіровоградської областей. А ще - Одеської, де зафіксована загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Чорного моря.

Карта повітряних тривог вночі 14 липня

Відбій ракетної загрози

Згодом в Повітряних силах заявили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

"В областях, де оголошена тривога - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Залишайтеся в укритті!" - йдеться в оголошенні.

Карта повітряних тривог вночі 14 липня

Крім того, в Донецькій області зафіксована активність ворожої тактичної авіації.

Вибух у Кривому Розі

Під час оголошеної тривоги на Дніпропетровщині близько 02:15 у Кривому Розі пролунали вибухи.

Глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул закликав мешканців міста дотримуватися інформаційної тиші, нічого не знімати, та не публікувати в мережі.

Нічні повітряні атаки РФ на Україну

РФ не припиняє атакувати міста України, застосовуючи ракетні та ударні дрони, переважно типу "Шахед".

Так, минулої ночі, 13 липня, у багатьох регіонах України було оголошено повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски дронів-камікадзе та крилатих ракет типу "Калібр".

Незабаром повідомлялося про гучні вибухи, а також роботу сил ППО у Києві та Київській області, а також у Черкаській області.

Тоді у Києві в кількох районах були пошкодження від падіння уламків, постраждали чотири особи.