Атака дронів на Київ: у кількох районах пошкодження від падіння уламків, є постраждалі

Внаслідок нічної атаки на Київ дронами-камікадзе зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах столиці, екстрені служби виїхали на місце події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Внаслідок повітряної атаки на Київ, станом на 01:39 у Солом'янському районі столиці зафіксовано ймовірне падіння уламків. Ушкодження та постраждалі уточнюються. Екстрені служби виїхали на місце події. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні КМВА.

Також повідомляється, що внаслідок повітряної атаки на Київ зафіксовано ймовірне падіння уламків у Шевченківському районі на 5 поверсі багатоповерхового житлового будинку та у Дарницькому районі, попередньо на технічний поверх багатоповерхового житлового будинку. Екстрені служби виїхали на місця. Ушкодження та постраждалі уточнюються.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що через вибухи у столиці кілька викликів екстрених служб - у Солом'янському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах. Усі служби йдуть на місця.

Нічна атака Києва: розпочалася пожежа у багатоповерхівці

За інформацією мера столиці Віталія Кличка, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків сталася руйнація фасаду житлового будинку на рівні технічного поверху. Попередньо травмовані.

У Шевченківському районі – спалах на балконі багатоквартирного будинку Усі служби працюють на місцях.

Опубліковано фото влучання уламків у багатоповерхівку

У КМВА опублікували фото наслідків падіння уламків у столиці.

Нічна атака на Україну 13 липня

Сьогодні вночі, 13 липня, у багатьох регіонах України було оголошено повітряну тривогу , у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски дронів-камікадзе та крилатих ракет типу "Калібр".

Незабаром повідомлялося про гучні вибухи, а також роботу сил ППО у Києві та Київській області , а також у Черкаській області.