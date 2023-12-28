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Загроза балістики. У Київській та низці областей оголошена повітряна тривога

Київська область, Четвер 28 грудня 2023 12:10
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Загроза балістики. У Київській та низці областей оголошена повітряна тривога Фото: у Київській та низці областей оголошена повітряна тривога (t.me/Tsaplienko)
Автор: Марія Кучерявець

У Київській області та ще низці регіонів оголошена повітряна тривога. Повітряні сили повідомляють про балістичну загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Що відомо про причину тривоги

За даними Повітряних сил ЗСУ, є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - закликали військові.

Мапа тривог

Станом на 12:10 мапа повітряних тривог виглядає так:

Загроза балістики. У Київській та низці областей оголошена повітряна тривога

Зазначимо, що це вже не перша повітряна тривога в Україні, хоч і менша за своїм масштабом. Так, сьогодні вранці по всій країні лунали сирени через зліт російського МіГ-31К, який може нести аеробалістичні ракети "Кинджал". Втім, небезпека тривала не довго. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив причину короткотривалих тривог через зліт винищувача.

Обстріли України

Нагадаємо, що в ніч на 28 грудня російська армія запустила по Україні порівняно з минулими днями малу кількість безпілотників-камікадзе. Ворог застосував 8 дронів, з яких українським оборонцям неба вдалося збити 7.

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Київська область воздушная тревога
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