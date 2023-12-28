Угроза баллистики. В Киевской и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киевской области и ряде регионов объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Что известно о причине тревоги

По данным Воздушных сил ВСУ, есть угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - призвали военные.

Карта тревог

По состоянию на 12:10 карта воздушных тревог выглядит так:

Отметим, что это уже не первая воздушная тревога в Украине, хоть и меньшая по своему масштабу. Так, сегодня утром по всей стране раздавались сирены из-за взлета российского МиГ-31К, который может нести аэробалистические ракеты "Кинжал". Впрочем, опасность длилась недолго. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил причину кратковременных тревог из-за взлета истребителя.

Обстрелы Украины

Напомним, что в ночь на 28 декабря российская армия запустила по Украине по сравнению с прошлыми днями малое количество беспилотников-камикадзе. Враг применил 8 дронов, из которых украинским защитникам неба удалось сбить 7.

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