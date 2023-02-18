Загроза атаки залишається. Сили ППО збили дві ракети "Калібр" РФ

"Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, загроза ракетних атак залишається.

"Зберігаймо спокій та дотримуймось правил безпеки!" - додали в ПС ЗСУ.

Як повідомлялося, в Україні ранок суботи, 18 лютого, почався з масштабної повітряної тривоги. Її оголосили у низці областей. У зв'язку з цим у низці областей превентивно відключали електроенергію.

Нагадаємо, ЗСУ на півдні та сході знищили шість російських безпілотників, які намагалися збирати інформацію про розташування позицій ЗСУ.