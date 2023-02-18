Угроза атаки остается. Силы ПВО сбили две ракеты "Калибр" РФ

"Две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, угроза ракетных атак остается.

"Сохраняем спокойствие и соблюдаем правила безопасности!" - добавили в ВС ВСУ.

Как сообщалось, в Украине утро субботы, 18 февраля, началось с масштабной воздушной тревоги. Ее объявили в ряде областей. В связи с этим в ряде областей превентивно отключали электроэнергию.

Напомним, ВСУ на юге и востоке уничтожили шесть российских беспилотников, которые пытались собирать информацию о расположении позиций ВСУ.