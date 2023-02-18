RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Угроза атаки остается. Силы ПВО сбили две ракеты "Калибр" РФ

Фото: силы ПВО уничтожили два российских Калибра 18 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 18 февраля, российские войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Две из них удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, угроза ракетных атак остается.

"Сохраняем спокойствие и соблюдаем правила безопасности!" - добавили в ВС ВСУ.

Как сообщалось, в Украине утро субботы, 18 февраля, началось с масштабной воздушной тревоги. Ее объявили в ряде областей. В связи с этим в ряде областей превентивно отключали электроэнергию.

Напомним, ВСУ на юге и востоке уничтожили шесть российских беспилотников, которые пытались собирать информацию о расположении позиций ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухиВойна в Украине