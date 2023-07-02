Загроза атаки ракетами і БПЛА. В Україні оголошені повітряні тривоги у низці областей

Повітряні тривоги були оголошені у низці областей України в ніч на неділю, 2 липня, через загрозу ворожої атаки із застосуванням ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram .

Сигнали про загрозу ворожих повітряних атак залунали близько півночі на півдні України. Через деякий час тривоги також оголосили й у низці центральних областей.

Так, за даними ПС, є загроза застосування військами РФ ударних БПЛА у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Глави обласних військових адміністрацій вказаних регіонів закликають жителів прямувати в укриття, дотримуватися правила "двох стін".

Також закликає не ігнорувати тривоги і керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 2 липня

У пабліках стали з'являтися повідомлення про роботу протиповітряної оборони, а також у мережі пишуть про збиті ворожі повітряні цілі.

Ракетна небезпека

Близько першої ночі в Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку в Одеській області.

Жителів регіону просять прямувати в укриття.

Крім того, у ПС ЗСУ повідомили про загрозу застосування військами РФ балістичного озброєння на Сході країни, й закликали громадян перебувати в укриттях.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 2 липня

Розширення тривог та робота ППО

Пізніше у Повітряних силах заявили про загрозу ворожих ударних дронів також і в Черкаській, а згодом і у Вінницькій областях.

У Миколаївській області пролунали вибухи, які є результатом роботи нашої ППО по ворожих повітряних цілях, поінформували військові. Те ж саме - й у Запорізькій області.

Російські повітряні атаки

РФ продовжує активно завдавати ударів по території України із застосуванням ракет різних типів, та дронів-камікадзе "Шахед".

Минулого разу в ніч проти 30 червня у частині областей України лунала повітряна тривога через ворожі ударні беспілотники. Так, вночі у Запоріжжі та області прогриміли вибухи. Влада не повідомляла про руйнування, але зазначила, що постраждалих немає.

Також вибухи пролунали у Миколаєві. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що над містом збили ворожу ціль. Через падіння уламків сталася пожежа, її оперативно загасили. Тоді сили ППО ЗСУ збили 10 дронів-камікадзе ворога.

Нагадаємо, раніше в Повітряних силах підсумували дані за минулий місяць, та поінформували, що протягом червня наша протиповітряна оборона приземлила більше 150 "Шахедів" й 140 крилатих ракет.