Угроза атаки ракетами и БПЛА. В Украине объявлены воздушные тревоги в ряде областей

Воздушные тревоги были объявлены в ряде областей Украины в ночь на воскресенье, 2 июля, из-за угрозы вражеской атаки с применением ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram .

Сигналы об угрозе вражеских воздушных атак зазвучали около полуночи на юге Украины. Через некоторое время тревоги также объявили и в ряде центральных областей.

Так, по данным ВС, есть угроза применения войсками РФ ударных БпЛА в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Главы областных военных администраций указанных регионов призывают жителей направляться в укрытия, соблюдать правило "двух стен".

Также призывает не игнорировать тревоги и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 2 июля

В пабликах стали появляться сообщения о работе противовоздушной обороны, а также в сети пишут о сбитых вражеских воздушных целях.

Ракетная опасность

Около часа ночи в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности в Одесской области.

Жителей региона просят направляться в укрытие.

Российские воздушные атаки

РФ продолжает активно наносить удары по территории Украины с применением ракет различных типов, и дронов-камикадзе "Шахед".

В прошлый раз в ночь на 30 июня в части областей Украины звучала воздушная тревога из-за вражеских ударных беспилотников. Так, ночью в Запорожье и области прогремели взрывы. Власти не сообщали о разрушениях, но отметили, что пострадавших нет.

Также взрывы прогремели в Николаеве. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что над городом сбили вражескую цель. Из-за падения обломков произошел пожар, его оперативно потушили. Тогда силы ПВО ВСУ сбили 10 вражеских дронов-камикадзе.

Напомним, ранее в Воздушных силах подытожили данные за прошлый месяц, и проинформировали, что в течение июня наша противовоздушная оборона приземлила более 150 "Шахедов" и 140 крылатых ракет.