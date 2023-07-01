Повітряні сили підсумували роботу ППО в червні: список

Протягом червня наша протиповітряна оборона приземлила більше 150 "Шахедів" й 140 крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

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