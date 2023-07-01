Повітряні сили підсумували роботу ППО в червні: список
Фото: повітряні сили підсумували роботу ППО в червні (Getty Images)
Протягом червня наша протиповітряна оборона приземлила більше 150 "Шахедів" й 140 крилатих ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.
Підсумки роботи ППО в червні
01.06:
- 7 балістичних ракет "Іскандер-М";
- 3 крилаті ракети "Іскандер-К".
02.06:
- 21 "шахед";
- 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.
04.06:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 3 "шахеди".
06.06:
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555.
09.06:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 10 "шахедів" та "Ланцетів";
- 4 БпЛА "Орлан", "Supercam".
10.06:
- 2 крилаті ракети (тип уточнюється);
- 20 "шахедів";
- 12 БпЛА ОТР.
11.06:
- 6 "шахедів".
13.06:
- 11 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 1 "шахед".
14.06:
- 3 крилаті ракети "Калібр";
- 9 "шахедів".
15.06:
- 1 крилата ракета Х-101/Х-555;
- 20 "шахедів";
- 1 БпЛА "Орлан-10".
16.06:
- 2 "шахеди";
- 1 БпЛА "Ланцет";
- 3 БпЛА "Орлан-10", "Орлан-30", Zala;
- 6 аеробалістичних ракет Х-47;
- 6 крилатих ракет "Калібр";
- 2 розвідувальних БпЛА;
- 2 ударних вертольоти Ка-52.
17.06:
- 2 ударних вертольоти Ка-52;
- 4 "шахеди";
- 1 БпЛА "Ланцет";
- 7 розвідувальних БпЛА.
18.06:
- 1 ударний вертоліт Ка-52.
19.06:
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 4 "шахеди";
- ударний вертоліт Ка-52.
20.06:
- 32 "шахеди".
21.06:
- ударний вертоліт Мі-24.
22.06:
- 3 "шахеди".
23.06:
- 13 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 1 розвідувальний БпЛА.
- ударний вертоліт Ка-52;
24.06:
- 40 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 1 крилата ракета "Калібр";
- 2 "шахеди".
26.06:
- 2 крилаті ракети "Калібр";
- 7 "шахедів";
- 4 ударних БпЛА (тип не встановлено);
28.06:
- 6 "шахедів";
30.06:
- 10 "шахедів".
Фото: повітряні сили підсумували роботу ППО в червні (t.me/MykolaOleshchuk)
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