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Атаки дронів по Києву та робота ППО. У КМВА звернулися до киян

Фото: у КГВА попередили киян про загрозу атаки ворожих дронів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві вночі 30 грудня оголошено повітряну тривогу, зберігається загроза чергових ворожих атак ударними безпілотниками. Працюють системи протиповітряної оборони.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА)

Мешканців та гостей столиці закликають залишатися в укриттях, не підходити до вікон та дочекатися скасування повітряної тривоги.

"Причина тривоги та сама - загроза атаки дронів", - передали у прес-службі КМВА.

Також в адміністрації нагадали, що російські окупанти часто використовують іранські дрони-камікадзе для ударів по об'єктах критичної інфраструктури, військових об'єктів та можливо індустріальних приміщень.

Оновлено 02:38

Повідомляється про роботу протиповітряної оборони у столиці.

"Київ! Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" - йдеться у повідомленні.

У київських пабліках пишуть, що за попередньою інформацією, зафіксовано успішне збиття безпілотника окупантів.

Оновлено 02:44

Ворожа атака фіксується окрім столиці також у Київській області, повідомляє у Telegram голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Київщина! Атака дронами. Перебувайте в укриттях та безпечних місцях до завершення сигналу повітряної тривоги. Подбайте про себе та близьких. У жодному разі не фіксуйте роботу військових!" - пише чиновник.

Раніше повідомлялося, що вночі 30 грудня в Черкасах після сигналів повітряної тривоги пролунав звук вибуху. Перед цим пізно вночі через атаки дронів противника вибухи лунали в Запоріжжі, а також повідомлялося про роботу ППО над Нікополем. Згодом стало відомо, що ЗСУ вночі збили в небі над Дніпропетровською та Запорізькою областями ще 10 ворожих ударних дронів.

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