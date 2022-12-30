Атаки дронов по Киеву и работа ПВО. В КГВА обратились к киевлянам

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию ( КГВА ).

"Киевская область! Атака дронами. Находитесь в укрытиях и безопасных местах до завершения сигнала воздушной тревоги. Позаботьтесь о себе и близких. Ни в коем случае не фиксируйте работу военных!" - пишет чиновник.

Вражеская атака фиксируется кроме столицы также в Киевской области, сообщает в Telegram глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

В киевских пабликах пишут, что по предварительной информации зафиксировано успешное сбитие беспилотника оккупантов.

"Киев! Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

Также в администрации напомнили, что российские оккупанты часто используют иранские дроны-камикадзе для ударов по объектам критической инфраструктуры, военным объектам и возможно индустриальным помещениям.

"Причина тревоги та же - угроза атаки дронов", - передали в пресс-службе КГВА.

Жителей и гостей столицы призывают оставаться в укрытиях, не подходить к окнам и дождаться отмены воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что ночью 30 декабря в Черкассах после сигналов воздушной тревоги послышался звук взрыва. Перед этим поздно ночью из-за атак дронов противника взрывы звучали в Запорожье, а также сообщалось о работе ПВО над Никополем. Позже стало известно, что ВСУ ночью сбили в небе над Днепропетровской и Запорожской областями еще 10 вражеских ударных дронов.

Напомним, 29 декабря после десятой массированной ракетной атаки российских оккупантов 40% жителей Киева остались без электроэнергии. При этом в "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после атаки и отметили, что РФ не достигла поставленных целей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.