У Черкасах пролунав вибух після сигналу повітряної тривоги

У Черкасах у ніч проти 30 грудня після сигналу повітряної тривоги почувся звук вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Суспільне Черкаси ".

Жителів та гостей Черкас закликають залишатися в укриттях та дотримуватись правил "двох стін", оскільки повітряна тривога триває.

Поки що офіційних коментарів немає. Інформація уточнюється.

Повітряну тривогу оголосили близько першої години ночі. Через деякий час пролунав звук вибуху.

Нагадаємо, що 29 грудня після ранкової чергової російської масованої ракетної та дронової атаки по Україні ворожі повітряні удари не припинилися і ввечері. Ближче до півночі повідомлялося про вибухи в Запоріжжі та збиті БПЛА "Shahed", а також про роботу ППО над Нікополем. Пізніше стало відомо, що ЗСУ вночі збили в небі над Дніпропетровською та Запорізькою областями ще 10 ворожих ударних дронів.

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