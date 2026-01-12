Атака дронів на Київ: у столиці оголошено повітряну тривогу, чути вибухи

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що рій дронів рухався в Київській області в напрямку Боярки та Фастова.

Пізніше, о 00:23 Повітряні сили зафіксували рух дронів із території Чернігівської області в бік Києва.

Через деякий час, о 01:24 КМДА оголосила повітряну тривогу в Києві. Громадян просять не нехтувати безпекою і прослідувати до сховищ. Очевидці повідомляють, що в столиці чути вибухи.

Повітряні сили ЗСУ о 01:35 повідомили про нові БПЛА в бік Києва з боку північної частини області.

О 01:46 голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі повідомив, що в місті чути роботу ППО. О 01:52 Ткаченко додав, що у Солом'янському районі пожежа в нежитловій будівлі внаслідок атаки БпЛА.

О 01:58 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Наслідки атаки уточнюються.