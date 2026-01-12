Атака дронов на Киев: в столице объявлена воздушная тревога, слышно взрывы

В ночь на 12 января российские войска снова предприняли попытку атаковать Киев ударными дронами. В столице звучит сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил ВСУ в сети Telegram, а также ряда мониторинговых каналов.
Воздушные силы ВСУ сообщали, что рой дронов двигался в Киевской области в направление Боярки и Фастова.
Позже, в 00:23 Воздушные силы зафиксировали движение дронов с территории Черниговской области в сторону Киева.
Спустя время, в 01:24 КМДА объявила воздушную тревогу в Киеве. Граждан просят не принебрегать безопасностью и проследовать в убежища. Очевидцы сообщают, что в столице слышно взрывы.
Воздушные силы ВСУ в 01:35 сообщили о новых БПЛА в сторону Киева со стороны северной части области.
В 01:46 глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале сообщил, что в городе слышна работа ПВО. В 01:52 Ткаченко добавил, что в Соломенском районе пожар в нежилом здании в результате атаки БпЛА.
В 01:58 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Последствия атаки уточняются.
Напоминаем, что в течение суток 11 января российские ударные беспилотники атаковали Ровенскую область, преимущественно северные районы региона, в результате чего были зафиксированы повреждения инфраструктуры, однако обошлось без пострадавших. По словам главы Ровенской ОГА Александра Коваля, профильные службы уже работают над ликвидацией последствий атак.
Отметим, что вечером 11 января российские оккупанты разрушили в Краматорске Донецкой области котельную, обеспечивавшую теплоснабжение одного из микрорайонов города, из-за чего управляющая компания вынуждена сливать воду из сетей.