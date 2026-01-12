Атака дронов на Киев: в столице объявлена воздушная тревога, слышно взрывы

Воздушные силы ВСУ сообщали, что рой дронов двигался в Киевской области в направление Боярки и Фастова.

Позже, в 00:23 Воздушные силы зафиксировали движение дронов с территории Черниговской области в сторону Киева.

Спустя время, в 01:24 КМДА объявила воздушную тревогу в Киеве. Граждан просят не принебрегать безопасностью и проследовать в убежища. Очевидцы сообщают, что в столице слышно взрывы.

Воздушные силы ВСУ в 01:35 сообщили о новых БПЛА в сторону Киева со стороны северной части области.

В 01:46 глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале сообщил, что в городе слышна работа ПВО. В 01:52 Ткаченко добавил, что в Соломенском районе пожар в нежилом здании в результате атаки БпЛА.

В 01:58 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Последствия атаки уточняются.